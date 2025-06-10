交通部又有人事異動 觀光署長將由前松菸總監陳玉秀接任

前松山文創園區總監陳玉秀。（資料照）

2025/06/10 21:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕繼雙鐵董事長之後，交通部再有人事異動。據了解，觀光署長周永暉即將卸任，遺缺將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。

據了解，這項人事異動，考量陳玉秀帶領過松菸、月眉等，具備業界思維，期許她能將新的想法帶入觀光署。

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陳玉秀1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長。

陳玉秀2019年起擔任松山文創園區總監，主導多場國際品牌交流活動，推動台灣文創品牌拓展到日本、香港及馬來西亞等市場，今年4月卸任。現為台鐵公司董事。

66歲周永暉，逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所畢業。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，並於2016年出任觀光局長，推動設立「台灣鐵道觀光協會」，積極發展鐵道觀光。2020年轉任交通部參事；2023年觀光局升格為觀光署後，他接任首任署長。目前也是台鐵公司董事。

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