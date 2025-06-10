為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    交通部又有人事異動 觀光署長將由前松菸總監陳玉秀接任

    前松山文創園區總監陳玉秀。（資料照）

    前松山文創園區總監陳玉秀。（資料照）

    2025/06/10 21:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕繼雙鐵董事長之後，交通部再有人事異動。據了解，觀光署長周永暉即將卸任，遺缺將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。

    據了解，這項人事異動，考量陳玉秀帶領過松菸、月眉等，具備業界思維，期許她能將新的想法帶入觀光署。

    陳玉秀1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長。

    陳玉秀2019年起擔任松山文創園區總監，主導多場國際品牌交流活動，推動台灣文創品牌拓展到日本、香港及馬來西亞等市場，今年4月卸任。現為台鐵公司董事。

    66歲周永暉，逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所畢業。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，並於2016年出任觀光局長，推動設立「台灣鐵道觀光協會」，積極發展鐵道觀光。2020年轉任交通部參事；2023年觀光局升格為觀光署後，他接任首任署長。目前也是台鐵公司董事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播