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    當神威龍遇見早坂犀、猛獁象... 左鎮與鵡川町牽起台日化石情緣

    在市政府的協助推動下，左鎮區與北海道鵡川町簽署友好交流協定。（左鎮區公所提供）

    在市政府的協助推動下，左鎮區與北海道鵡川町簽署友好交流協定。（左鎮區公所提供）

    2025/06/10 23:28

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮的早坂犀、猛獁象等化石遠近馳名，而日本北海道鵡川町的神威龍、蛇頸龍等化石，也是全球矚目，今天雙方在線上締盟，簽署協定，將透過文化、教育、經濟等跨領域的交流，增進彼此情誼，提升友好關係，共創嶄新價值。

    今天的締盟儀式在左鎮區公所舉行，採網路視訊方式，市府民政局副局長吳明熙專程與會，各界貴賓踴躍到場，座無虛席，共同見證歷史性的一刻，氣氛熱烈。

    吳明熙表示，台南市積極推動國際交流事務，希望左鎮與鵡川町能藉由友好協定，深化彼此合作關係，更重要的是加速台日青少年交流，增進下一世代的相互理解。

    左鎮區余基吉指出，台日順利簽約後，將全力促進兩地民眾的相互了解與友誼，也會共同推動公部門間的交流與合作，促進雙邊的繁榮、發展。

    余基吉說，已躍為熱門景點的左鎮化石園區，珍藏數量豐富，而北海道鵡川町的恐龍博物館也舉世聞名，兩地有相似的考古特色，是彼此交流的最重要元素，在市府推動下，成功牽起化石情緣。

    余基吉提到，除了挖掘化石的特色之外，兩地的物產都很豐富，左鎮有芒果、山藥、麻竹筍、破布子，鵡川町則是農林漁業發達，柳葉魚、哈密瓜等都很受歡迎，因此簽訂友好交流協定，加強雙方未來的互動。

    余基吉強調，與北海道鵡川町簽署的友好交流協定，涵蓋的內容多樣，包含相互運用古生物化石，以及特產品資源，共創雙贏。

    左鎮區公所透過視訊方式，與北海道鵡川町線上締盟。（左鎮區公所提供）

    左鎮區公所透過視訊方式，與北海道鵡川町線上締盟。（左鎮區公所提供）

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