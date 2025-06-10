男子疑闖入軌道遭撞不治 台鐵內壢-中壢段列車誤點53分後駛離

台鐵內壢-中壢段路線晚發生死傷事故，列車誤點53分後駛離。（記者李容萍翻攝）

2025/06/10 21:26

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵今（10日）晚間7點35分許驚傳意外，台鐵1237車次區間車，行駛內壢站至中壢站間（基起66.35K），碰撞侵入軌道的54歲吳姓男子，鐵路警察局中壢所獲報，連絡消防局救護人員到場將吳男送醫，不過仍不治，詳細事發原因，待警方調查釐清。

桃園市消防局第二大隊中壢分隊晚間7點37分獲報調派救護車3、消防人員6名前往中壢火車站旁、中壢區中山東路1段旁鐵軌，現場吳男被列車撞擊，頭部創傷，無意識且無正常呼吸、外科OHCA，救護人員現坦給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、CPR急救等救護處置，由分隊救護車送往中壢天晟醫院，但吳男因傷重、於晚間8點28分宣告不治。

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鐵路警察局中壢所查訪現場目擊者指稱，被撞的吳男（設籍高雄前鎮區）晚間自行侵入軌道路線，警方於晚上8點22完成現場蒐證，列車於晚上8點28分開車駛離，恢復運行。

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