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    週三大台北高溫上看36度 東南部入夜防大雨

    週三愈晚水氣愈多，晚起東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週三愈晚水氣愈多，晚起東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/06/10 22:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（11日）愈晚水氣愈多，晚間起東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。全台高溫普遍32至36度，大台北及中南部部分地區高溫有36度以上高溫發生，請民眾做好防暑準備，避免中暑及熱傷害，提醒民眾外出時務必注意天氣變化與防曬補水。

    氣象署指出，明天風向仍為偏東風至東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後熱對流範圍稍微擴大，在各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

    氣溫方面，各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到36度，至於各地低溫則大約26至28度；澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為多雲時陰，澎湖27至32度，金門26至32度，馬祖26至30度。

    天氣風險公司補充，週三仍受到副熱帶高壓及東南風影響，各地氣溫炎熱，整體天氣穩定，以晴或多雲為主，不過午後受到熱力作用影響，山區仍有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。並隨著副熱帶高壓略有減弱，菲東海面挾帶較多水氣的東南風逐漸北上，將使迎風面花東地區漸轉多雲或陰，並有短暫陣雨的天氣型態。

    紫外線方面，週三各地均為「過量級、危險級」。

    空品方面，明天環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到36度。（擷取自中央氣象署網站）

    各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週三各地均為「過量級、危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週三各地均為「過量級、危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，明天宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，明天宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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