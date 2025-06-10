音樂翻轉偏鄉！布袋青少年交響樂團成立 打造學童表演舞台

布袋鎮青少年將有展現音樂才華的舞台。（台灣科藝文教協會提供）

2025/06/10 20:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕愛好音樂的嘉義縣布袋鎮青少年，由縣府指導、台灣科藝文教協會主辦籌劃的「布袋青少年交響樂團（BYSO）」，今天在嘉義文化科技創新基地正式成立，為資源匱乏偏鄉布袋地區注入藝文新動能，打造學童展現音樂才能的新舞台，用音樂翻轉偏鄉教育。

BYSO計畫透過跨校合作模式，集結布袋鎮布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小共5所學校，挑選學童參與訓練；計畫主持人楊元碩說，孩子常同時報名多項課後才藝課程，必須花費大量時間，逐一整合每位學生與各校的時間空檔，排出最適合的課程時段，除青少年交響樂團，期望未來能走進社區，帶領長者共學，加強與在地的連結。

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嘉義縣副縣長劉培東今天參與成立活動時說，跨校合作是難得的機會，期盼學生珍惜與其他學校同學建立的友誼，共同攜手走過學習的道路。

台灣科藝文教協會由理事長蕭愉霈於2024年成立，秉持「以音樂為本、藉語言為橋、持科學為能」的理念，為偏鄉孩童打造多元學習平台，她深耕布袋十餘年，創辦布袋音樂節，曾帶領布新國小學生登上國家音樂廳舞台。

台灣科藝文教協會成立布袋青少年交響樂團（BYSO），同時引進線上英文課程與科學教育資源，推動語言學習與種子師資培訓；蕭愉霈說明，協會推廣布袋音樂節，吸引各界關注，匯聚社會資源，如線上英語教學平台便免費提供2000堂課程，資源導入布袋當地校園，期望為偏鄉地區的教育發展盡心力。

蕭愉霈說，交響樂團運作需要穩定長期的經費，今年計畫總經費預估為256萬3000元，用於樂器採購與養護、師資鐘點費、交通費及樂曲創作等支出，已募得170萬元，達成率66％，持續籌募中；今年布袋音樂節預計於12月7日在布袋商港（布袋港旅客服務中心）舉行，將有專業藝文團隊帶來演出，還有教育市集、美食市集及氣墊樂園，邀請民眾一同參與。

布袋青少年交響樂團今天成立。（台灣科藝文教協會提供）

嘉義縣副縣長劉培東（左三）為布袋青少年交響樂團成立敲鑼。（台灣科藝文教協會提供）

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