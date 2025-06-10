迎著海風出發 風櫃國小畢業生勇闖「小鐵人」

風櫃國小畢業典禮，由風櫃溫王宮集合出發。（風櫃國小提供）

2025/06/10 20:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然天氣炎熱，但隨著海風輕拂，風櫃國小的畢業生們迎來人生重要的「海風畢業週挑戰」。這場屬於風櫃孩子們的勇者試煉，不只是體力的挑戰，更是一段成長的印記，並邁向人生另一階段的挑戰。

今年小鐵人活動，結合了自行車、路跑與SUP（立式划槳），是風櫃國小歷年傳承的畢業生專屬儀式。每一年在校長林妍伶領騎下，5年級學弟妹陪伴畢業生們，一同踏上單車旅程，從風櫃出發，沿著海岸一路前行至井垵再折返，沿途有師長們貼心守護、交通引導。

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接著，畢業生們慢跑巡禮風櫃社區，為這片陪伴他們成長的土地，留下最後的青春腳步。最終，全校師生齊聚風櫃海邊，見證SUP挑戰的圓滿完成，迎風破浪，畫下完美句點。不只動態挑戰，即將於6月12日登場的畢業典禮同樣溫馨感人。像一家人般緊密的風櫃國小，每個年級的學弟妹都準備了精采表演，為畢業的學長姐們獻上最深的祝福。老師們更精心布置3樓禮堂，只為讓孩子們擁有一場最難忘的畢業盛會。

風櫃國小的教育，從海洋走進孩子的生活。學校推動海洋生態探索、海洋文化傳承、海洋休閒體驗、在地食農行動、食魚教育、國際雙語教育以及跨領域美感課程，讓孩子們在生活中學習，從學習中看見世界。誠摯邀請澎湖民眾一起關注「風櫃國小」臉書專頁，共同走進風櫃這所充滿溫度的學校，體驗最貼近大海與生活的教育旅程。

風櫃國小畢業生通過小鐵人考驗，順利領取畢業證書。（風櫃國小提供）

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