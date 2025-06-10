台南挽袖捐熱血好禮曝 6/12來遠東香格里拉飯店

台南遠東香格里拉飯店6月12日舉行愛心捐血活動，邀請民眾來挽袖捐熱血。（台南遠東香格里拉飯提供）

2025/06/10 19:50

〔記者王俊忠／台南報導〕響應世界衛生組織發起的「614世界捐血人日」，台南遠東香格里拉飯店結合市警局一分局、大遠百及郵局共同舉辦「香約捐血．一起傳愛」公益活動，台灣人氣插畫家 Mich.illust也熱情支持。6月12日（週四）上午10點到下午5點在飯店東側門舉行，有捐血車到場服務，歡迎民眾一起挽袖捐熱血。

飯店說，近來氣候時有變化，入夏與下雨時冷熱交替，心血管疾病與流感患者明顯增加，提高醫療機構對血液的需求量。這次捐血希望為急需用血的患者提供即時援助。台南遠東香格里拉飯店由管理階層帶頭響應號召員工、旅客及社會大眾踴躍參與，為穩定血液庫存與公眾健康盡一份心力。

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12日活動當日上午10點起在飯店大門東側處開始發放號碼牌。當天完成捐血1袋（250cc）者可獲得限量愛心好禮，包括遠東香格里拉精緻手工麵包、大遠百餐廳折價券、台糖有機米、皮拉提斯健身圈、黑糖地瓜酥、舒珊沐浴乳、咬錢袋、郵局特色零錢包及波波鴿氣球；捐血兩袋（500c.c）者，再加贈插畫家Mich.illust「Ruba Ruba許願彩陶精靈DIY材料包」或首廟天壇福祝個人化郵票；數量有限，送完為止。活動詳情可洽 （06） 702-8888；飯店地址在台南市東區大學路西段89號。

台南遠東香格里拉飯店6月12日舉行愛心捐血活動，飯店與合辦單位備有多項好禮相贈。（台南遠東香格里拉飯提供）

台南遠東香格里拉飯店6月12日舉行愛心捐血活動，備有多項好禮相贈。（台南遠東香格里拉飯提供）

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