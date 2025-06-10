南投營北國中舞龍隊 受邀荷蘭演出

南投縣營北國中舞龍隊，受邀前往荷蘭參加第58屆「Op Roakeldais國際民俗藝術節」演出。（南投縣政府提供）

2025/06/10 22:18

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣營北國中舞龍隊，去年參加波蘭國際民俗藝術節後，在歐洲大受歡迎，今年再度受邀前往荷蘭參加第58屆「Op Roakeldais國際民俗藝術節」演出，成為該藝術節創辦以來，首度邀請的台灣表演團隊，舞龍隊近日啟程，縣長許淑華10日主持授旗儀式，並為新龍「點睛」，期許學生舞出文化自信，讓世界看見台灣之美。

營北國中舞龍隊此次帶出國的舞龍道具，結合了藝術與文化的精華，除中華性德修緣協會慷慨捐贈全新夜光舞龍，苗栗三義知名的「舞空術龍隊」團長劉士毅，也親手為營北國中打造一條獨一無二的客家舞龍，讓孩子們帶著最真摯的文化祝福登上國際舞台。

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縣政府指出，營北國中舞龍隊成員，有些是高中生，有些是大學生，學長回學校，帶著學弟妹一起練習，在多次的展演活動中，不但豎立團隊秩序與傳承，也舞出自己的青春，是課堂上無法呈現的教育成果。

許淑華也表示，營北國中舞龍隊登上國際舞台，廣受好評，展現教育成果，勉勵學生不只肩負文化傳承的使命，也要學會用國際的眼光看見世界，從中汲取成長的力量。

營北國中舞龍隊此次帶出國的舞龍道具，結合了藝術與文化的精華。（南投縣政府提供）

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