嘉市4國小校長遴選 吳長頴獲遴選興安國小、另3校長連任

現任北園國小校長吳長頴獲遴選為興安國小新任校長。（嘉義市政府提供）

2025/06/10 18:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今天辦理114學年度國中小學第二次校長遴選會議，進行興安、民族、育人、林森國小等4校校長遴選，其中任北園國小校長6年的吳長頴，獲遴選興安國小新任校長，其餘3所校長成功連任，8月1日正式就任。

嘉市國中小學校長每任4年、可連任1次，校長任滿4年或轉任出缺須重新辦理遴選。

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興安國小因校長查顯良5月獲遴選興嘉國小校長出缺，民族國小校長陳文瑜、育人國小校長楊家豪、林森國小校長吳育楷第一任任期屆滿，申請連任，今天舉行第二次校長遴選會議，經聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，結果由現任北園國小校長吳長頴獲遴選興安國小校長，另3位校長獲遴選連任。

嘉義市長黃敏惠勉勵說，期許獲遴選、連任校長能肩負起帶領學校持續發展責任，發揮教育專業與領導力，為學校注入新動能，開創嘉義市教育下一個高峰。

吳長頴說，未來將以「卓越興安，未來公民」作為核心願景，致力培養具有多元素養與世界視野學童。為實現這項目標，他將推動以閱讀力、品格力、國際力、美感力與數位力等「五力發展」為主軸的教育方針，強化面對未來社會關鍵能力，讓興安國小學生學得扎實、多元發展，落實「未來公民」的教育願景。

民族國小校長陳文瑜獲遴選連任。（嘉義市政府提供）

林森國小校長吳育楷獲遴選連任。（嘉義市政府提供）

育人國小校長楊家豪獲遴選連任。（嘉義市政府提供）

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