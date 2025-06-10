魔性阿伯指揮車流爆紅！網笑：本來要直走的我 被指著指著就拐進去了

宏匯廣場的停車場阿伯近日因一段指揮影片爆紅。（擷取自FB）

2025/06/10 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日新莊宏匯廣場一名交通引導阿伯近日因「魔性指揮」意外爆紅。他在停車場入口高舉手中指揮棒旋轉，動作俐落帥氣，遇到車輛時更霸氣一指停車場，影片在《爆料公社》曝光後迅速引發網友熱議，目前已吸引超過1.5萬人按讚，更有人笑稱，「本來要直走的我，被他指著指著就拐進去了」。

綜合貼文跟網友留言，該阿伯在該處已經工作不少年，不管炎熱中午還是晚間時段，都能看到他活力滿滿地揮動指揮棒。每當有車靠近，他便從轉圈的動作變帥氣一指停車場方向，引導動作節奏明快、熱情十足，堪稱停車場最吸睛的存在。曾親眼目睹的網友表示，「上次就是因為他下意識轉方向盤就下停車場了！然後花了1、2千，回家路上還想說今天有說要去宏匯嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，留言區許多網友深有同感，笑稱「我覺得我被催眠了，不想進去都不行！」、「本來要直走的……為什麼我在停車場？」也有網友坦言，「每次去宏匯都很期待看到他」、「小孩沒看到他還會失望」大讚阿伯「情緒價值給滿」，「每次去送貨的時候都會遇到他，之後一整天工作的心情都會很愉快。」

此外也有不少人力挺阿伯敬業態度，「這種天氣還這麼有精神，太厲害了」、「沒有要進去的都忍不住轉了吧」、「有熱忱的人真的能讓社會更美好」。更有網友認真呼籲，「拜託幫他加薪啦」、「這麼棒的員工該被看見！」認為「對工作有熱情的人值得敬佩」或搞笑表示「還以為戰鬥機要起飛了」、「阿伯是不是想去捍衛戰士三當演員。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法