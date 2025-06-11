特調辣醬淋上去竟是豆沙粽 網直呼:真的會崩潰

原PO將辣椒醬淋在粽子上，一咬發現竟是豆沙餡，當場崩潰。（擷取自FB）

2025/06/11 00:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本想大快朵頤，卻一秒沒了興致！一名網友近日在臉書社團《爆料公社》貼出一張照片，哀號自己把特調辣醬淋在粽子上，才發現「竟然是豆沙粽」，搞笑畫面曝光掀起熱議，也引起網友共鳴，直喊「這真的會崩潰」。

原PO貼文附上實拍圖，只見一顆傳統外觀的粽子，外頭已經被淋滿紅通通的辣椒醬，看起來像是經典的鹹粽，豈料咬開後卻發現內餡是甜甜的紅豆沙，這突如其來的鹹甜衝擊讓許多網友笑翻，也讓原PO苦笑直呼：「人生最大痛苦莫過於此……」。

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貼文曝光後，網友紛紛湧入留言表示共鳴，不少人也曾踩過相同地雷，「甜辣醬加下去，一挖發現是豆沙，當場想死」、「我也以為肉沒熟，結果是紅豆泥」，也有人建議「沖點水看看」、「加點糖或許還能救」，笑稱「鹹甜鹹甜，跟人生一樣」、「好有層次感⋯⋯」、「初戀愛情酸甘甜，五種氣味唷！」

還有不少人腦洞大開搞笑回應，「那只能再撒些白砂糖來中和一下了…」幽默表示，「竟有如此邪門歪道的粽子」、「看了就倒彈的髒東西」，有人則笑說「沒關係，洗一洗還是新的」，甚至建議「你可以不吃，但一定要請你的朋友吃」。

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