為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    特調辣醬淋上去竟是豆沙粽 網直呼:真的會崩潰

    原PO將辣椒醬淋在粽子上，一咬發現竟是豆沙餡，當場崩潰。（擷取自FB）

    原PO將辣椒醬淋在粽子上，一咬發現竟是豆沙餡，當場崩潰。（擷取自FB）

    2025/06/11 00:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本想大快朵頤，卻一秒沒了興致！一名網友近日在臉書社團《爆料公社》貼出一張照片，哀號自己把特調辣醬淋在粽子上，才發現「竟然是豆沙粽」，搞笑畫面曝光掀起熱議，也引起網友共鳴，直喊「這真的會崩潰」。

    原PO貼文附上實拍圖，只見一顆傳統外觀的粽子，外頭已經被淋滿紅通通的辣椒醬，看起來像是經典的鹹粽，豈料咬開後卻發現內餡是甜甜的紅豆沙，這突如其來的鹹甜衝擊讓許多網友笑翻，也讓原PO苦笑直呼：「人生最大痛苦莫過於此……」。

    貼文曝光後，網友紛紛湧入留言表示共鳴，不少人也曾踩過相同地雷，「甜辣醬加下去，一挖發現是豆沙，當場想死」、「我也以為肉沒熟，結果是紅豆泥」，也有人建議「沖點水看看」、「加點糖或許還能救」，笑稱「鹹甜鹹甜，跟人生一樣」、「好有層次感⋯⋯」、「初戀愛情酸甘甜，五種氣味唷！」

    還有不少人腦洞大開搞笑回應，「那只能再撒些白砂糖來中和一下了…」幽默表示，「竟有如此邪門歪道的粽子」、「看了就倒彈的髒東西」，有人則笑說「沒關係，洗一洗還是新的」，甚至建議「你可以不吃，但一定要請你的朋友吃」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播