桃園市「園宇宙」特色公園人潮滿滿 器材屢被操壞「掛病號」

中壢光明公園啟用後陸續有遊戲器材、設施損壞及排水不良等問題。（議員謝美英提供）

2025/06/10 19:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃市府「P@RK 園宇宙」全齡共融公園計畫，首波斥資7.5億元整建7座特色公園，啟用後卻陸續傳出器材被操壞，議員謝美英表示，「園宇宙」爆紅也帶出器材毀損、維修問題，市府已啟動第2波公園整建計畫，將來管理維修負擔勢必更重，建議市府統一辦理委外，讓專業的來，不要增加地方負擔；工務局表示，特色公園開園後即與轄區公所成立維管群組，經費、人力上都會協助爭取，降低公所維管人力及經費負擔。

謝美英表示，桃市府從去年底至今啟用了龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園及平鎮運動公園等7座共融式公園，每一個都各具特色，不僅獲得親子好評，許多親子網紅還特別拍片、寫文章介紹，吸引許多外縣市遊客前來朝聖。

請繼續往下閱讀...

謝美英表示，爆紅的代價就是幾乎每個公園都有遊樂器材、設施「掛病號」甚至停用，像是平鎮運動公園馬桶堵塞、龍潭運動公園共融轉轉設施支撐鋼管損壞、陽明公園腳踏車腳踏板斷裂、華興池觀景天窗破損碎裂，損壞的設施若未及時圍起，恐會造成孩童受傷，質疑器材啟用前是否經過壓力測試，何以損壞率如此高？

謝美英表示，損壞的器材有的好修復，有的得重新叫料整修，壞掉的設施就卡在現場，目前各公所及維管廠商都積極備戰，就連假日也加強作業，仍無法避免大量人潮操壞遊具，尤其市府已啟動第2波公園整建計畫，包括龜山公九公園、蘆竹五酒桶山公園、龍潭大池公園、桃林鐵道公園以及中壢中正公園，屆時特色公園增加，維管問題勢必更加嚴重。

工務局表示，特色公園開園前，除了驗收程序，皆有完成CNS國家標準檢驗合格認證，並對維管公所做後續接管救援訓練、維管手冊等，開園後也與公所成立維管群組，只要公所人員在群組回報事項，廠商知悉後視狀況立即或備料修復，目前僅有四維公園4米滑道溜滑梯為了更符合民眾使用，在6月進行封閉修繕，預計7月完工開放，以及楓樹腳公園長頸鹿有些螺絲鬆動，請廠商暫時封閉全面確認，目前廠商已完成檢修，確認安全無虞後開放。

工務局表示，工務局為公園主管機關，主要闢建大型特色公園，後續維管及清潔等由公所負責，公所囿於人力皆已委外維管，經費上將協助各公所爭取市府合理預算編列，並考量各特色公園面積、複雜性、清潔、假日保全人力增派等，將協助部分公所爭取人力增加，降低公所維管人力及經費壓力。

中壢光明公園啟用後陸續有遊戲器材、設施損壞及排水不良等問題。（議員謝美英提供）

龍潭運動公園共融轉轉設施支撐鋼管損壞。（議員謝美英提供）

華興池公園觀景天窗損壞碎裂。（議員謝美英提供）

華興池公園觀景天窗損壞碎裂。（議員謝美英提供）

桃園陽明公園盪鞦韆等設施損壞。（議員謝美英提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法