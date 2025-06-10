獨家》新寮鎮安宮開基二媽金身內藏另一尊神像 擇日舉行開臟儀式

安南區新寮鎮安宮鎮殿開基二媽金身透過X光檢測，意外發現腹部藏有另一尊古老神像。（新寮鎮安宮提供）

2025/06/10 18:31

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安南區新寮鎮安宮近日進行鎮殿開基二媽金身修復，透過X光檢測，意外發現神像腹部藏有另一尊神像，引起外界高度關注。廟方也正進行協調擇日舉行開臟儀式，將成為全台「像中像」完成開臟的首例紀錄。

新寮鎮安宮主祀媽祖。新寮鎮安宮總幹事陳善指出，鎮殿二媽被新寮人尊稱為「開基媽」，推估為清代中期由鄭氏先祖自泉州迎奉來台的溫陵媽，因年代久遠出現斑駁龜裂，經管委會向神明請示決議，委由修復師紀貴堡帶領的意境東方藝術團隊進行修復。

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紀貴堡提到，為確定神像結構狀態先進行X光檢測，驚喜發現金身腹部還有一尊神像，顯像可以看見神像頭部、肩部等清楚輪廓，初估可能是軟身的媽祖金身；特別的是，此尊金身僅約50公分，腹內要再容納一尊神像，過去從未出現過。

紀貴堡說，全台唯一有拍出「像中像」的是新北金包里慈護宮，也是媽祖腹中有媽祖，X光檢測顯像相當明顯，但並未開臟，沒有人真正看過「像中像」本尊；此次新寮鎮安宮「像中像」已進行寄靈儀式，廟方除進行神像修復，也正協調進行開臟儀式，若是開臟完成取出媽祖腹部中的神像，將會成為全台「像中像」完成開臟的首例紀錄，也期待會有命書出現。

陳善說，新寮鎮安宮媽祖肇基迄今約300年，直到1929年正式改建並命名「鎮安宮」，數百年來護佑庄民安居樂業；2009年廟方重建廟頂，保留傳統剪黏、交趾陶、彩繪等精湛工藝，如今又發現媽祖金身「像中像」，深具文化資產價值。

大台南文化研究員李志祥提到，早期台江水患嚴重，過去先民為了保護神像，有可能將神像藏在新塑神像之中；若開臟後，除了腹部神像之外，也期待有其他文物或是命書，將可佐證新寮鎮安宮或是整個安南區的發展史，對後代子孫認識在地歷史有很大的幫助！

安南區新寮鎮安宮鎮殿開基二媽金身透過X光檢測，意外發現腹部藏有另一尊古老神像。（新寮鎮安宮提供）

新寮鎮安宮鎮殿開基二媽金身。（記者王姝琇攝）

新寮鎮安宮鎮殿開基二媽背部有約10×12公分的入神孔。（記者王姝琇攝）

新寮鎮安宮鎮殿開基二媽金身年久失修，廟方委由修復師紀貴堡（圖）帶領的意境東方藝術團隊進行修復。（記者王姝琇攝）

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