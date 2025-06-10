台南社宅「宜居平實」238戶動土 2028年底完工

台南市長黃偉哲（右5）、國城建設總裁洪平森（右4）共同主持「宜居平實」社宅動工典禮。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/10 18:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原屬台南平實營區土地，轉型東區「宜居平實」社會住宅規劃238戶，今（10）日舉行動土典禮，此案採都更模式，為台南省下26億元公帑，將於2028年底完工。

台南市長黃偉哲主持動土典禮儀式，他說，「宜居平實」坐落於優越地段，鄰近南紡商圈、成功大學等，基地西北側日後有平實轉運站，可望全面帶動區域發展，住房最重要的就是「Location、 location、 location」，而「宜居平實」正是地段極佳的代表之一，亦是台南多元住宅政策的具體實踐，市府將嚴格把關工程品質，確保住宅安全，讓民眾住得安心、住得有保障。

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該都更案由國城建設得標興建，土地屬國有財產署、國土管理署、軍備局等中央單位協力推動，由地方、中央與民間三方合作，招商範圍（更新單元）面

積8683.24坪，其中「宜居平實」社宅面積有1135.85坪，將興建一棟地上15層、地下3層大樓，其他則預計興建一般住宅11棟大樓，規劃20到26層樓，業者估算光是興建社宅成本每坪就要22萬元。

國城建設總裁洪平森說，「宜居平實」是國城在台南興建的第一個社宅建案，附近已有小東社宅、平實轉運站等優質建設，這次首度插旗台南社宅，具有絕對性指標，品質一定要顧好，跟著政府政策走就對了。

南市都市發展局長林榮川表示，「宜居平實」社宅將興建238戶社會住宅，提供1房型、2房型及無障礙房型，並採全齡友善規劃設計，全面照顧不同年齡與家庭型態的居住需求。每戶均配備基本家具與設備，包括床架、櫥櫃、窗簾、冷氣、熱水器與曬衣架，大幅減輕租屋族首次入住的經濟負擔。另規劃地面層商業空間3戶，提供基本生活機能，預計2028年底完工。

都發局表示，透過都市更新方式，公私協力將原軍方營區土地轉型活化為公共住宅資源，不僅節省約26億元公帑，也滿足民眾對優質社會住宅的高度期待，兼顧財政效益與公共利益，後續將推動平實二期都市更新回饋建設「宜居後甲」社會住宅、托嬰中心及勞工服務據點等設施，提供民眾多元便利的生活服務。

「宜居平實」社會住宅模擬圖。（南市都發局提供）

「宜居平實」社會住宅基地位置及附近交通路線。（記者洪瑞琴翻攝）

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