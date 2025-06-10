屏東創業必修課！ 大店長計畫11年培育315位青年 勇敢留鄉創業

第11期基礎班結訓典禮暨成果發表會今天（10日）舉行，共有35名青年結訓。（記者羅欣貞攝）

2025/06/10 19:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕支持青年創業，屏東縣政府2015年起開辦「屏東大店長」課程，透過2個月的密集訓練，至今已培育出315位大店長，第11期基礎班結訓典禮暨成果發表會今天（10日）舉行，共有來自餐飲、環保、工程、長照、殯葬等多元產業的35位青年結業，縣長周春米頒發結訓證書，鼓勵學員們將課程所學實際運用到企業，帶領公司成長邁進，實踐創業夢想。

屏東縣長周春米表示，屏東大店長課程計畫邁入第11年，共培育出315位來自全縣各地的青年創業者，本期學員產業相當多元，除吸引殯葬服務、居家照護等青年報名參加外，也有傳承第二代、三代的麵店、烤鴨店、養殖水產、營造工程等在地特色產業，是屏東地方創業能量的重要推手，感謝勞青處團隊與導師、學長姐多年來的陪伴與教學，讓大店長課程持續深耕發展，成為屏東青年創業的堅強後盾。

請繼續往下閱讀...

「這不只是一門課，更像是一個創業加速器，幫助我重新整頓企業，讓客戶感受到我們的用心與價值。」，養殖品牌「蝦正甜」創辦人陳彥志，是本期結訓學員，專營無毒泰國蝦急速冷凍產品，也是屏東金牌水產得主，他分享，創業初期僅著重產品銷售，透過大店長課程學習到品牌行銷與企業文化管理，讓他能系統性的調整內部制度與行銷策略，提升整體營運效率。

屏東縣政府從2015年起開辦「屏東大店長課程」，立志成為公部門辦訓的典範，透過導師前王品訓練總監張勝鄉傳授「營運七策」創業工具，加上連結縣府資源以及大店長聯盟照顧，形成一套創業陪伴系統，培育出逾300位大店長，讓他們勇敢做大夢，因此被稱為「屏東創業必修課」。

屏縣府勞青處表示，「大店長基礎班」今年起每年將開設兩班，分別是大店長基礎班屏北班、大店長基礎班屏南班，10月將於恆春半島首次開課。透過分區辦理，讓創業資源打破地域限制，實現「讓創業夢想不再受距離侷限」的目標，持續扶植更多不同場域的青年創業者，傳遞寶貴的知識與經驗，並打造一個共學、共好、共創的創業環境，成為公部門辦學的好典範。

屏東縣府今天在勞青處大廳舉行第11期基礎班結訓成果發表會。（記者羅欣貞攝）

大店長課程學員一一接受屏東縣長周春米（左）頒發結訓證書，右為「蜂女孩」品牌張家翎。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法