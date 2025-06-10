汐止崇德國小太陽能板造成光害？ 住戶掛白布條抗議

新北市汐止崇德國小正在興建光電球場與停車場。（記者盧賢秀攝）

2025/06/10 18:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市汐止區崇德國小在家長接送區設光電球場及停車棚，因反射造成光害引起住戶反彈，掛白布條抗議學校「只顧賣電，不顧炫光」、「不屑民意，強行趕工」。教育局天表示，已開過說明會，將請學校持續與社區溝通，若確實造成光害將補助住戶安裝隔熱紙或窗簾改善。

崇德國小的球場和停車場的土地是閒置國有地，經前立委賴品妤和新北市議員張錦豪邀相關單位會勘，同意暫供學校使用，作為家長接送區，未來興建多功能演藝廳。

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張錦豪表示，汐止很多學校有管弦樂團，卻沒有像樣的表演場地，崇德國小若興建多功能演藝廳，又能兼顧停車及綠地需求，但學校沒與住戶溝通就興建光電風雨球場及停車場，爭取20年的演藝廳也沒機會了，引發民怨。

教育局指出，若興建演藝廳並對外營運，須土地所有權同意，且文化局評估該處交通位置等條件，開發演藝空間營運會有難度。

崇德國小表示，汐止多雨，不忍心學生高溫在戶外運動，雨天缺乏運動空間，同時打造大型活動空間經費龐大，改為球場和停車場，並配合教育部「光電球場計畫」，設置太陽能板。去年底開工，目前工程進度70%。

教育局表示，光電球場和停車場設計規格符合規範，並採低反射模組降低對住戶影響，兩處都距社區超過5公尺，符合中央法規。2023年推動光電球場規劃作業時，有向學區里長說明，請里長轉達訊息，里長也有在里辦公處臉書貼文說明，當時沒有反對意見。

教育局指出，近期接獲觀止社區住戶反映有光害，學校5月20日已邀請里長及觀止社區代表參加說明會，將請學校持續與社區溝通處理。住戶若仍感到受光害影響，學校會要求廠商負責檢測，確實光電板造成，將協助補助安裝隔熱紙或窗簾等改善。

崇德國小附近觀止社區住掛白布條抗議學校光電設施造成光害。（記者盧賢秀攝）

崇德國小附近觀止社區住掛白布條抗議學校光電設施造成光害。（記者盧賢秀攝）

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