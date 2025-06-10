澎科大餐旅系國際賽勇奪2特金 雙賽齊發豪取12面獎牌

澎湖科技大學餐旅管理系學生參加馬來西亞世界廚藝大賽，榮獲特金2面。（澎湖科技大學提供）

2025/06/10 18:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學餐旅管理系5月下旬接連參加2場國際與全國性指標賽事，在馬來西亞世界廚藝大賽與中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽中，表現出色，榮獲特金2面、金牌4面、銀牌3面、銅牌3面，累計12面獎牌。

馬來西亞世界廚藝大賽5月27到31日在馬來西亞柔佛新山國際會展中心盛大舉行，吸引來自18個國家、共2128位頂尖餐飲廚藝人才參與，澎科大由餐旅系楊錦騰老師（中餐）與游凱傑老師（烘焙）指導3位學生出賽，共奪得特金2面、金牌4面、銀牌2面、銅牌1面。

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中餐旅二甲楊宗澤同學榮獲1特金及2金，其最高榮譽特金金牌是一道色香味俱全的「泰式菠蘿炒飯」，獲得評審高度評價，更展現出國際級餐飲專業水準。餐旅二甲宋柏宏榮獲無酒精調酒項目最高榮譽特金與素食靜態展示盤金牌的優異成績。餐旅一甲彭楨妮同學表現傑出，勇奪2面金牌、1面銀牌與1面銅牌等多項佳績。

另外，5月27日在台北舉行中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽，同樣匯聚來自全球10餘國的頂尖好手，共計超過2500多名選手參賽，澎科大餐旅系游凱傑老師指導3位學生參加烘焙類競賽，挑戰造型創意杯子蛋糕與彩繪蛋糕捲2大項目，餐旅1甲黃宜芳獲1面銀牌，餐旅1甲葉家誠與呂承靜分別榮獲銅牌。

中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽，澎科大也獲2金1銅。（澎湖科技大學提供）

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