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    逢甲大學補辦畢典補助機票 大馬僑生嘆已錯過了：爸爸不會再來

    逢甲大學機電系畢業典禮6月20日補辦，補助海外家長來回機票。（資料照）

    逢甲大學機電系畢業典禮6月20日補辦，補助海外家長來回機票。（資料照）

    2025/06/10 18:09

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學機電系畢業典禮日前因有學生涉性平事件也參加，家長當場大吵，校方協調兩小時後仍取消畢業典禮，甚至有馬來西亞僑生的父親特地飛來出席，卻參加不成，畢業生炸鍋。逢甲校方拍板6月20日補辦，補助海外家長來回機票，但該名僑生說，已經錯過了，父親不會再來台，學校雖已盡責任，但他還是會遺憾。

    逢甲大學機電系畢業典禮原本6日舉行，當天有涉還在調查中的性平事件畢業生也到場，事前校方3度承諾女方，當事男大生不會到場，引發女方家長急向校方抗議，校方協調兩小時後不成，決定取消畢業典禮，引發眾怒，一名馬來西亞僑生說，父親特地自馬來西亞飛來台中參加，結果竟是一場空，十分不以為然。

    逢甲大學今天指出，機電系決定6月20日補辦畢典，也會補助畢業生家長再度參與的交通費，包括自海外來台的機票費用補助等。

    不過，馬來西亞僑生指出，今天得知相關資訊，有跟父親提到學校的補助方案，他的父親說，相信校方已經進了該盡的相關責任，雖接受學校的補償做法，但已返回馬來西亞，反正已經錯過了，不會再飛來參加。僑生說，他還是會遺憾，但也沒辦法。

    學生說，對於有畢業生涉性平事件，他不是當事人，無法感同身受，但相信的確會害怕，盼司法能儘快有判決。

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