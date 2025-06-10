大鮪的來了！屏東黑鮪魚季週六日大鵬灣百攤市集+煙火 玖壹壹開

玖壹壹。（屏東縣政府提供）

2025/06/10 19:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚文化觀光季14、15日在大鵬灣國際休閒特區前舉辦「大鮪市集」，現場有100組各式攤商，縣府並規劃精彩演出及燦爛海洋煙火，邀請遊客來大鵬灣享受美食、啤酒感受夏夜晚風和美麗夕陽。

去年的「海洋市集」獲得熱烈迴響，今年延續之前的規畫，與「朋友市集」及在地的「大鵬灣觀光產業聯盟」合作，共同推出100組各式攤商，有風格飲品「我覺得可以氣泡飲」、創意手作甜點「鹹鹹美代子」、純手打肉排漢堡「無比漢堡」，以及東港在地的「味益食品」、「暖心刈包」等。舞台演出邀請到大成DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治、「local天團」玖壹壹等藝人。

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縣府傳播暨國際事務處說，這次的大鮪市集除了舞台展演和百攤市集外，還有許多周邊活動，有日式鳥居造型的入口意象，還有以日式節慶和滿載漁船元素打造的吸睛打卡點、現場消費滿額600元可獲得一次韓式拍貼的機會或者參加海派套圈圈的活動，此外，還有結合食魚教育的「旗魚黑輪DIY」手作體驗，在活動現場還有特技雜耍秀及火舞演出。

6月21日還有每年備受民眾期待的經典之夜，將由陳美鳳、南方二重唱、趙詠華、陳艾湄、周子寒等5組經典歌手，帶來首首金曲，更多活動資訊可上黑鮪文化季活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蕭秉治。（屏東縣政府提供）

坂本宗華。（屏東縣政府提供）

大成。（屏東縣政府提供）

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