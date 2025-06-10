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    無人機港區智慧巡查 自動辨識設施損壞及異常

    交通部運輸研究所與台灣大學合作研發港區影像智慧監測技術，可辨識包含岸邊設施損壞，如碰墊、車擋、繫船柱。（運研所提供）

    交通部運輸研究所與台灣大學合作研發港區影像智慧監測技術，可辨識包含岸邊設施損壞，如碰墊、車擋、繫船柱。（運研所提供）

    2025/06/10 18:06

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國際商港攸關國際貿易，是重要的關鍵基礎設施。交通部運輸研究所為協助港區更有效率地巡查及排除異常，與台灣大學合作研發港區影像智慧監測技術，透過於地面或空中操作無人機，進行更全面的巡查，及時排除異常。

    運研所副所長王穆衡表示，往年4至6月是貨運淡季，8、9月是旺季，不過美國關稅議題7月協商，屆時將有不確定性，因此這陣子大量進單；能不能成就訂單，仰賴港口運送。

    王穆衡指出，港口24小時不間斷運作，面積、吞吐量也不斷提升，無法暫停工作慢慢檢修，要盡可能在不打擾既有運作之下，掌握設施的狀態和變化，如有異常就要盡快排除，避免意外造成港口運作暫停，產生不可收拾後果。

    王穆衡解釋，傳統仰賴人力巡檢，但透過無人機（飛行及地面）載體巡檢，不但成本低、高效率，檢查也能更全面。因此運研所2021年起與台大合作研發港區影像智慧監測技術，以無人機為載具，記錄人員不易巡查區域的影像，並結合AI技術辨識設施損壞及異常，讓商港營運單位台灣港務公司應用。

    該研究於2021、2022年以台中港為示範港區，2023、2024年將成果架構移至台北港。每年研究經費約200萬元。

    副研究員洪維屏表示，這次因應港務公司需求，無人機有3種飛行模式，分別是地形測繪、多點巡航、單點環飛；港區設施自動化辨識技術研發方面，可辨識岸邊設施如車擋、碰墊、繫船柱、堤面胸牆歪斜、碼頭伸縮縫等，道路設施如路面坑洞、堤面鋼筋裸露、鋪面裂縫等。此外，也能針對港區靜置煤堆、變電箱進行溫度監測，防止溫度過高燃燒。

    洪維屏說明，運研所將研究成果，整合建置為空間資訊整合平台，讓港務公司得以智慧化方式進行港區設施巡查，並能系統性地完整紀載每一次巡查影像，平台也能針對異常之處提出說明。

    王穆衡表示，無人機使用需要克服的困難，風力是其中之一，會影響到無人機穩定度，進而影響影像解析度；另一個是空域管理，台中港附近有清泉崗，台北港則在松山機場航道下方，有飛行高度、限航區等有限制。

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