獅山古道岩壁驚見300公斤枯木 攀樹師高空排除「地雷」

獅山大石壁大型枯木懸掛，專業攀樹師團隊出動高空排除。（鄉公所提供）

2025/06/10 17:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉公所發現，獅山大石壁上方約40公尺高的陡峭岩壁上，有一株直徑約50公分、長8公尺的大型枯木懸掛，該處屬於獅山古道，擔心危及遊客安全，於是請專業攀樹師團隊移除枯木，並於今天完成所有移除工作。

位於南庄鄉獅山古道昔日為連接苗栗南庄「獅頭」及新竹峨眉「獅尾」交通要道，如今隨登山、健行風氣興盛，全程原生闊葉林交織、可俯瞰南庄風情的獅山古道也成為南庄盛名的山林步道，不過沿途一處岩壁卻出現大型枯木懸掛，險象環生。

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南庄鄉公所表示，為了移除枯木先後聯繫多家業者，但業者皆因現場坡度陡峭、機具無法進入，加上枯木重心朝崖外側懸空，施工風險過高而遭婉拒。後來鄉公所求助林業及自然保育署新竹分署，獲得尋找專業攀樹師團隊建議。

南庄鄉公所委託的專業攀樹師團隊，9日起利用無人機及GNSS定位系統勘查環境及枯木狀況後，攀爬至40公尺高的懸崖上方，以高空垂吊方式在空中鋸解枯木，並利用繩索吊運枯木，耗時2天，今天終於移除重約300公斤的枯木，執行團隊將枯木就地裁切，並妥善堆置，將枯木作為野生動物昆蟲之棲地及腐植質來源。

獅山大石壁大型枯木懸掛，專業攀樹師團隊出動高空排除。（鄉公所提供）

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