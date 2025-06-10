為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    航港局推台灣藍色公路品牌Taiwan Hi 榮獲經濟部國家產業創新獎

    航港局打造台灣藍色公路品牌Taiwan Hi ，榮獲經濟部國家產業創新獎。（經濟部提供）（記者劉禹慶攝）

    航港局打造台灣藍色公路品牌Taiwan Hi ，榮獲經濟部國家產業創新獎。（經濟部提供）（記者劉禹慶攝）

    2025/06/10 17:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕經濟部今（10）日舉行第9屆「經濟部國家產業創新獎」頒獎典禮，交通部航港局以推動藍色公路「TAIWAN Hi」品牌專案的整體成果，榮獲組織類-政府單位組「績優創新獎」。國家產業創新獎素有產業創新奧斯卡之稱，本屆首次開放政府單位參奬，航港局即獲殊榮。

    航港局副局長劉志鴻說，航港局秉持「人本航港．海運好行」的核心理念，致力於提供國內外旅客安全、舒適與高品質的乘船體驗，打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，從航、港、船、遊4大面向著手，提升國內離島海上運輸品質，翻轉民眾對於搭船的刻板印象。

    航港局說明，積極打造「TAIWAN Hi」品牌，希望將美學思維導入海運服務，推動海洋觀光發展。除了品牌建立外，並設計船舶營運新模式。以澎湖輪為例，即是導入DBO 2.0（Design-Build-Operate），採用政府購買運送服務方式，讓航商依營運需求設計新船，提供未來20年台灣本島與澎湖每年300航次的服務，並引進民間經營彈性，有效減輕政府財政負擔。

    在創新模式帶動下，澎湖輪2024年7月載客量較前年同期成長161％，冬季淡季期間成長更達259％，顯示旅客給予高度肯定。另航港局透過跨部門協作，積極推動多項藍色公路品牌示範船舶及場站的落地應用，包括新台馬輪、澎湖輪、澎湖南海候船室、屏東新園海洋航運園區及台東富岡港旅運中心等。

    澎湖輪成為航港局流程創新，設計船舶營運新模式。（記者劉禹慶攝）

    澎湖輪成為航港局流程創新，設計船舶營運新模式。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播