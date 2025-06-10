航港局推台灣藍色公路品牌Taiwan Hi 榮獲經濟部國家產業創新獎

航港局打造台灣藍色公路品牌Taiwan Hi ，榮獲經濟部國家產業創新獎。（經濟部提供）（記者劉禹慶攝）

2025/06/10 17:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕經濟部今（10）日舉行第9屆「經濟部國家產業創新獎」頒獎典禮，交通部航港局以推動藍色公路「TAIWAN Hi」品牌專案的整體成果，榮獲組織類-政府單位組「績優創新獎」。國家產業創新獎素有產業創新奧斯卡之稱，本屆首次開放政府單位參奬，航港局即獲殊榮。

航港局副局長劉志鴻說，航港局秉持「人本航港．海運好行」的核心理念，致力於提供國內外旅客安全、舒適與高品質的乘船體驗，打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，從航、港、船、遊4大面向著手，提升國內離島海上運輸品質，翻轉民眾對於搭船的刻板印象。

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航港局說明，積極打造「TAIWAN Hi」品牌，希望將美學思維導入海運服務，推動海洋觀光發展。除了品牌建立外，並設計船舶營運新模式。以澎湖輪為例，即是導入DBO 2.0（Design-Build-Operate），採用政府購買運送服務方式，讓航商依營運需求設計新船，提供未來20年台灣本島與澎湖每年300航次的服務，並引進民間經營彈性，有效減輕政府財政負擔。

在創新模式帶動下，澎湖輪2024年7月載客量較前年同期成長161％，冬季淡季期間成長更達259％，顯示旅客給予高度肯定。另航港局透過跨部門協作，積極推動多項藍色公路品牌示範船舶及場站的落地應用，包括新台馬輪、澎湖輪、澎湖南海候船室、屏東新園海洋航運園區及台東富岡港旅運中心等。

澎湖輪成為航港局流程創新，設計船舶營運新模式。（記者劉禹慶攝）

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