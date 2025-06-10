今年首颱「蝴蝶」明生成！往海南島移動 中南部降雨時間曝光

熱帶性低氣壓TD01路徑潛勢，預計明日上午生成「蝴蝶」颱風。（取自中央氣象署官網）

2025/06/10 17:22

〔記者林志怡／台北報導〕今年太平洋首個颱風「蝴蝶」預計明日上午生成，中央氣象署指出，蝴蝶颱風生成後，預計往海南島方向移動，並往北進入華南地區，期間距離台灣相當遙遠，因此並無直接影響，但過程中造成低壓帶北抬，週四至週六期間，中南部地區將有較明顯的降雨出現。

熱帶性低氣壓TD01於今日上午8時生成，中央氣象署預報員陳姵安說明，TD01預計在明日上午增強為今年太平洋首個颱風「蝴蝶」，但目前雲系還在整合階段，且南方風切較強，不利於系統進一步增強，因此預估蝴蝶颱風最大強度，只會維持在輕度颱風。

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此外，蝴蝶颱風預計持續往海南島方向移動，並在週五上午北轉接觸到陸地區域，接著在週六下午進入華南地區，期間移動速度都相當緩慢，消散時間則視颱風登陸後情況而定。

陳姵安指出，蝴蝶颱風目前預報路徑距離台灣有相當距離，因此不會對台灣天氣造成直接影響，但移動過程中會造成目前南海至菲律賓東方海面的低壓帶北移，進而影響週四至週六的天氣，南部、東半部沿海、恆春半島、澎湖也將有長浪出現。

對於未來一週天氣，陳姵安說明，明日天氣與今日相似，環境偏東至東南風，迎風面的東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，晚起隨水氣增加，東南部、恆春半島雨勢將進一步增強，並可能出現局部大雨，其他地區則仍是多雲到晴的好天氣，午後各地山區、中南部地區有局部短暫雷陣雨。

週四起受到低壓帶北移影響，台灣周邊吹偏南風，週四南部、東部、東南部開始有陣雨或雷雨出現，東北部、中部也有短暫陣雨，週五雨區進一步擴大至中部地區，且容易有較大雨勢出現。

週六後風向轉為西南風，中南部地區將有局部大雨發生，但其他地區雨勢逐漸趨緩；另北部地區低壓帶影響期間都將維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

陳姵安說，隨著低壓帶影響減弱，週日至下週二台灣將維持西南風為主的環境，中南部地區仍有陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，但實際降雨趨勢仍有待觀察。

未來高溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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