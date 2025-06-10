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    大雷雨轟台中、南投！12縣市大雨特報

    氣象署下午對12縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

    氣象署下午對12縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/06/10 17:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（10）日16時20分針對12縣市發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（10）日南投、高雄地區及桃園至台中、雲林至台南、東半部山區有局部大雨發生的機率。

    大雨特報範圍：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

    氣象署也對「台中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點為止。示警區域包括台中市和平區；南投縣埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉。

    氣象署指出，由於風力偏強，10日下午至明（11）日晚上「新北市、屏東縣、連江縣」局部地區發布陸上強風特報，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

    台中市、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點。（擷取自中央氣象署網站）

    台中市、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點。（擷取自中央氣象署網站）

    新北市、屏東縣、連江縣發布陸上強風特報，預計持續至10日晚上。（擷取自中央氣象署）

    新北市、屏東縣、連江縣發布陸上強風特報，預計持續至10日晚上。（擷取自中央氣象署）

    新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分。（擷取自中央氣象署）

    新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分。（擷取自中央氣象署）

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