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    高雄「前鎮漁港船員會館」旅館區多次流標終營運 假日最高2680元

    「前鎮漁港船員會館」3樓及4樓旅館區，即日起營運。（記者洪定宏攝）

    「前鎮漁港船員會館」3樓及4樓旅館區，即日起營運。（記者洪定宏攝）

    2025/06/10 17:07

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄前鎮漁港是台灣重要的遠洋漁業基地，為提升漁港服務品質，農業部漁業署編列4億多元建置「前鎮漁港船員會館」，1樓及2樓去年已開始營運，3樓及4樓旅館區歷經多次流標，終於完成招商，即日起營運。

    農業部表示，每年有逾9000人次的外籍船員隨船返回前鎮漁港，進行卸魚及整補作業，為改善外籍船員返港期間的生活條件，在「前鎮漁港建設專案計畫」中設立「船員會館」，1樓為便利商店與餐飲店，2樓設有淋浴間、撞球間、桌球室、祈禱室及Wi-Fi等免費設施；3、4樓旅館區提供60間雙人房與4間四人房，最多可容納136人入住。

    不過，雖然1樓及2樓去年已開始營運，但3樓及4樓旅館區，原本希望由高雄區漁會經營，但因公司設立及專業等問題，最後由漁業署負責招商，歷經多次流標，終於在今年4月完成招商，平日每晚每房最低1480元，假日最高2680元。

    高雄市長陳其邁今天出席旅館區開幕儀式指出，船員會館的設立、前鎮漁港多功能水產品運銷中心的改建，是大家一起努力的成果，他特別提到前行政院長蘇貞昌增加中央的經費支持，並將船員會館列為改革最重要的核心項目，以保障遠洋漁民的人權與生活支持。

    陳其邁表示，他要求市府相關局處辦理各式船員家鄉活動、電影欣賞、文康活動，將每年投入超過300萬的預算，以具體行動當船員的後盾。

    旅館的雙人房。（記者洪定宏攝）

    旅館的雙人房。（記者洪定宏攝）

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