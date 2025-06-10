琉璃蟻害通報暴增 雲縣議員促縣府積極防治

林內坪頂村的竹林琉璃蟻害嚴重。（圖由林賢宗提供）

2025/06/10 17:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林林內、古坑山區琉璃蟻害通報件數年年暴增，民眾無奈說，試過各種方法都無效，民進黨籍議員張維崢在議會質詢，要求縣府農業處加強防治。雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，會加強宣導及指導製作餌劑防治。

張維崢以農委會提供2019年至2024年雲林荔枝樁象及琉璃蟻通報資料指出，荔枝樁象會危害荔枝、龍眼等農作物，這幾年在政府大力防治下，危害作數逐年減少，從500多件減至50件，反之琉璃蟻害卻越來越嚴重，從50件增至700件。

請繼續往下閱讀...

張維崢表示，天氣變熱、潮濕，最近又接到許多山區村民反應琉璃蟻又來了，筍園、樹木可見密密麻麻琉璃蟻爬竄，就連住家水管、電器、牆壁都被牠們占據，甚至造成冷氣、電腦等家電損壞。

坪頂村長林賢宗說，最近村內琉璃蟻害又來了，筍園竹子上、路的樹幹都可以看到牠們蹤跡，還有村民反應，家中插座旁電箱成為琉璃蟻窩，看了讓人頭皮發麻。

張維崢指出，荔枝樁象有防治危害件數減少，琉璃蟻害已影響民眾生活品質，要求縣府積極防治。

廖培志說，民眾說的琉璃蟻為疣胸琉璃蟻，主要棲息在海拔500以下的淺山區域，多以竹林、雜木林、果樹等環境為主，並不會危害農作物，也會在住家天花板、電箱、竹竿、水管中，若是噴藥防治反而會造成牠們驚嚇離巢快速擴散，目前採用的防治方法為自製低毒性餌劑，即以3%硼酸加上10至20%的蔗糖水，放置在地上、樹上，去年有結合植物醫師到社區、學校指導自製餌劑，今年會持續加強宣導。

雲林縣議員張維崢拿出農業部提供的資料琉璃蟻通報件數爆增，要求縣府積極防治。（記者黃淑莉攝）

琉璃蟻在住家的電箱裡築巢再利用電線擴散。（圖由林賢宗提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法