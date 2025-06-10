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    台南崇學少棒培育多好手 校友議員曾之婕捐淨水器

    南市議員曾之婕（左一）以校友身分捐贈淨水器給東區崇學國小少棒隊，讓小球員有好水喝。（圖：曾之婕服務處提供）

    南市議員曾之婕（左一）以校友身分捐贈淨水器給東區崇學國小少棒隊，讓小球員有好水喝。（圖：曾之婕服務處提供）

    2025/06/10 17:07

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區崇學國小少棒隊一直是國內少棒界勁旅，多年來培育出包括王建民等旅外好手與職棒球星，市議員曾之婕以校友身分返回母校，除拜會校長洪榮進、並致贈1部「希望漣漪計畫」的節能淨水器，安裝在少棒隊休息室，讓小球員們平時能喝到「好水」，在球場上奮力拚搏。

    崇學國小少棒隊從1987年成軍以來，不僅戰果輝煌，還持續參與國內外賽事，2019年逢中華民國學生棒球運動聯盟成立30週年，崇學少棒獲頒「30年全勤參賽獎」，2006年獲得國小棒球聯賽硬式組冠軍，並代表台灣參加美國小馬聯盟野馬級世界少棒大賽榮獲亞軍。近幾年球隊更是四處征戰、在國內大小賽事屢獲佳績，成為我國少棒勁旅。

    崇學少棒成軍以來也培育出許多頂尖好手，包括曾經在美國職棒投出兩位數勝投的投手王建民、目前在美職體系紅襪隊的劉致榮、紅雀隊的林振瑋，及許多中華職棒好手皆出自崇學少棒隊，南市議員曾之婕的胞弟、前市議員曾信凱也曾在就讀崇學國小時加入該校少棒隊。

    曾之婕表示，台南市過去是國內少棒界的強權城市，崇學少棒隊有優良傳統，在校長、領隊洪榮進及總教練蘇煒智帶領下，賽事成績更是輝煌，看著小球員們頂著烈日練球很辛苦，希望藉由捐贈淨水器，讓小球員在練球之後，都能喝到乾淨的好水，保持身體最佳狀態再創佳績。

    南市議員曾之婕（後排右四）以校友身分捐贈淨水器給東區崇學國小少棒隊。（圖：曾之婕服務處提供）

    南市議員曾之婕（後排右四）以校友身分捐贈淨水器給東區崇學國小少棒隊。（圖：曾之婕服務處提供）

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