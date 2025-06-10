新港奉天宮「金虎將軍符令搖搖樂」一卡通 6/11開賣

「金虎將軍搖搖賜＂符＂」一卡通有虎爺意象。（鑫夢想文創提供）

2025/06/10 16:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆六月初六虎爺誕辰，今年落在6月30日，嘉義縣新港奉天宮的金虎爺遠近馳名，奉天宮金虎爺總會與鑫夢想文創合作推出造型票證卡「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通，6月11日開賣，造型新潮，內藏小元寶及銅錢，搖晃有「沙沙」聲，相當療癒。

新港奉天宮金虎爺將軍與一般虎爺不同，安座在神桌上，人氣很高，每年有超過數十萬信眾朝拜，分靈出去的虎爺將軍分布全台；莊嚴而親和力十足的虎爺是孩子的守護神，有鎮煞、保平安的意涵，金虎爺諧音「金好野」是帶來財運亨通的好吉兆，不少信眾前來祈求升官發財。

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金虎爺總會說，「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通為符令造型壓克力牌，採用木牌平安符令的設計結合流行的「搖搖樂」吊飾設計，整體造型配色符合時下迷因文化，拿來驅邪「避小人」，或是儲值後掛包包當「救命基金」都很適合，而5枚銅錢加5個元寶則象徵「五福臨門、十全十美」的祝福。

金虎爺總會說，「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通售價590元，6月11日中午11點於Be come true開放線上預購，預購到7月15日截止，7-ELEVEN同日開放ibon預購，信奉虎爺或喜愛收藏造型票證卡的民眾不要錯過。

「金虎將軍搖搖賜＂符＂」一卡通內藏銅錢及元寶。（鑫夢想文創提供）

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