愛上餐飲 黃秉樺大學畢業擁37張餐飲證照

黃秉樺迄今已取得37張餐飲證照。（崑山科大提供）

2025/06/10 17:04

〔記者劉婉君／台南報導〕崑山科大餐飲管理及廚藝系應屆畢業生黃秉樺，因兒時常看著奶奶為家人準備飯菜的身影，讓他從小就以餐飲業為志向，高中到大學共考取37張證照，並獲得台南市大專優秀青年與第19屆技職之光，後續將就讀國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所碩士。

奶奶為家人作菜的身影，讓黃秉樺感受到中式料理不僅是傳統文化的延續，更連結了家族的情誼，讓他決定朝餐飲業的夢想前進，於就讀東吳高職及崑山科大期間，積極參加餐飲相關證照的考試，希望強化自己的多元專業技能，迄今已取得37張餐飲證照，包含7張乙級、16張丙級、10張國際餐飲證書、2張國際外系證書及2張業界用食品衛生安全管制系統（HACCP）認證。

請繼續往下閱讀...

他也在2021至2024年間，征戰多場餐飲競賽，共奪下37項獎項，包括2023 IAFBC國際亞洲餐飲挑戰賽3金等；並獲頒「第19屆技職之光－證照達人獎」，也是崑山科大餐飲系第1位獲得技職之光的學生，且入選大專優秀青年。

黃秉樺表示，曾有人質疑他花費太多時間考證照，他說，證照的數量不是重點，他的目標是多元化去學習並提升能力，進而發展各樣的餐飲技能。

老師洪廷瑋常提醒他「態度決定高度」，每次遇到挫折快放棄時，他就會想起這句話及自己的初衷，繼續堅持下去，就讀研究所期間，計畫朝向餐飲研發、品牌經營或教育培訓的方向發展，將自己所學回饋給社會，期能為台灣的餐飲文化注入更多創新與活力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法