百年宜蘭二結車站迎來電梯升級 搭火車免再爬3樓高天橋

二結車站建於1919年，屬於台鐵的三等站。（記者江志雄攝）

2025/06/10 16:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉二結車站已逾百年歷史，乘客進站後必須爬上3樓高的天橋到對面月台搭乘，行動不便者由值班站長協助橫越軌道，通行動線相當不便，台鐵公司斥資1105萬元新建的2部電梯今天（10日）啟用，優化站區的乘車動線。

宜蘭縣境有19座台鐵車站，建於1919年的二結車站屬於三等站，單日平均進出站乘客約200人次，搭車人數不多，其中以高齡者及學生為主，由於車站的「島式月台」設計，乘客要行走天橋到站區唯一的月台乘車，歷經各界多年爭取，成功催生搭車電梯，成為宜縣第10座有電梯的火車站。

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台鐵公司副總經理劉雙火、五結鄉長沈德茂等人，出席二結車站新設電梯啟用典禮。台鐵公司表示，為因應高齡化社會，建立友善旅運服務環境，針對各車站旅運動線及設施作檢討，將二結車站納入「鐵路行車安全改善計畫」，爭取1105萬元預算，執行無障礙設施改善。

台鐵公司表示，二結車站除了新建2部電梯，並在通道加設行扶手欄杆、照明與監視設備，讓這座百年車站設施升級優化。

宜蘭縣二結車站新設電梯今天舉辦啟用典禮。（圖由台鐵公司提供）

二結車站電梯啟用後優化乘車動線。（圖由台鐵公司提供）

乘客過去進二結車站後，必須爬上3樓高的天橋到對面月台搭乘。（記者江志雄攝）

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