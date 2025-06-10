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    伸港新港國小北棟教室開拆 「禮義廉恥」說再見

    彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室有半世紀歷史，建築與標語都充滿歷史時代感。（取自黃永欽臉書）

    彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室有半世紀歷史，建築與標語都充滿歷史時代感。（取自黃永欽臉書）

    2025/06/10 16:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕充滿時代歷史感的彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室，今天（10日）舉行拆除重建工程動土典禮，鄉親校友特別與校舍的「禮義廉恥」、「親愛精誠」字樣合照打卡，不少校友說，這次是真的說再見了！

    新港國小北棟教室約有50年歷史，走過半世紀的校舍，見證早年所留下的標語文化，不只有大大的「信義」與「仁愛」等字，最中央則有「禮義廉恥」與「親愛精誠」的字樣，被配上「做一個活活潑潑的好學生」、「成一個堂堂正正的中國人」的字句，這些全都是校友的共同記憶。

    新港國小老舊建築沒有使用執照，每逢下雨就漏水，為了不影響學生上課，預計利用暑假拆除，今天舉行動土典禮。縣長王惠美表示，因為耐震安全係數不足，在中央與地方的合作下，工程挹注1億5029萬餘元來進行拆除與重建，預計2026年底完工。

    新港國小因為校地有限，操場跑道只有130公尺，在北棟建室拆除重建後，規劃興建4層樓建築，將提供16間全新教室，省下的用地面積，可以提供師生運動與教學更多的選擇，同時會墊高建築體，解決遇雨易淹的問題。

    彰化縣伸港鄉新港國小的校地有限，拆除北棟教室重建，使用土地面積只有一半，可以提供更多空間讓師生使用。（彰化縣政府提供）

    彰化縣伸港鄉新港國小的校地有限，拆除北棟教室重建，使用土地面積只有一半，可以提供更多空間讓師生使用。（彰化縣政府提供）

    彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室即將拆除，校友搶著與「禮義廉恥」字樣打卡。（新港國小提供）

    彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室即將拆除，校友搶著與「禮義廉恥」字樣打卡。（新港國小提供）

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