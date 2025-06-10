新北「星光」黯淡 顏蔚慈籲：活化三重體育館設備搶攻粉絲商機

新北市議員顏蔚慈表示，新北雖然仍在討論大巨蛋，但市府可先掌握小型展演場地，發展粉絲經濟，就像今年有兩名韓星到三重體育館辦見面會，但目前場地設備老舊、管理落後急需更新。（記者羅國嘉攝）

2025/06/10 17:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員顏蔚慈今（10）日在議會市政總質詢時指出，高雄有演唱會紅利，創造57億經濟效益，新北雖然仍在討論大巨蛋，但市府可先掌握小型展演場地，發展粉絲經濟，就像今年有2名韓星到三重體育館辦見面會，但目前場地設備老舊、管理落後急需更新。市長侯友宜回應，將責成相關局處盤點評估；民政局長林耀長則說，2個月內提出檢討報告。

顏蔚慈指出，高雄近期吸引韓團BLACKPINK、TWICE作為演唱會演出地點，帶動產值估計高達57億，新北市卻被雜誌評比為觀光六都敬陪末座，認為新北市除了推動大巨蛋搶攻大型展演活動外，市府可先掌握小型展演場地，搶攻粉絲經濟。

請繼續往下閱讀...

她舉例，今年韓星辛睿恩與李聖經皆選擇三重體育館舉辦見面會，獲粉絲好評，但該場館目前由三重區公所管理，設施問題叢生，包括舞台無法承載重設備、燈光音響老舊、插座不足、休息室設備不良等問題，導致場地使用率偏低。三重體育館這麼好的地點，難道新北不打算搶攻粉絲經濟嗎？

顏蔚慈表示，所以如何帶動更多的粉絲經濟、辦演唱會，市府應先把三重舞台夠不夠標準重新思考定位，而體育館內部配備，還有電梯太少等問題，都是市府要改善。

侯友宜強調，他尊重每個調查，但認為每個觀光區產業不盡然只有單一個產業，新北有自己的觀光產業、與高雄有差異性，新北最漂亮北海岸、東北角，還有淡江大橋、「青春山海線」跟歡樂耶誕城，每個不一樣，不能用單一點看，認為新北觀光休閒不輸給任何一個大都會地區。

侯友宜也說，三重體育館位處人口密集地帶，確實具備發展潛力，並允諾將由民政局主責盤點整體使用狀況、設備更新需求與管理權調整，同時邀集市府相關單位評估該場館是否應重新定位為文化演藝場館；林耀長補充，將在兩個月內提供初步檢討報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法