環狀線震損求償不聲請假扣押 侯友宜：中工資本額300億元償還非問題

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/10 16:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北環狀線受去年0403地震損壞，雙北市府對建設單位「中華工程」求償修繕、營業損失共19.27億元。新北市議員戴瑋姍今（10）日質詢提告進度，並詢問市府是否考慮提出假扣押，以免中工敗訴後無法賠償的可能性？新北市長侯友宜、捷運工程局長李政安說，經委托律師團評估建議假扣押不可行，中工資本額有300億元，若敗訴償還19億元不是問題。

戴瑋姍詢問，雙北提告中工求償19億餘元，詢問目前訴訟進度？此外，中工也因台北「京華城案」日前遭到檢調搜索，也傳出威京集團主席沈慶京被收押後集團疑似有資金調度失常等財務問題，唯恐屆時若市府勝訴求償無果，今年1月專案報告中，李政安提及有必要時會對中工提出假扣押，詢問市府預計何時提出。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，第一次言詞辯論將在8月7日召開，若提告期間中工有意調解，雙北也可接受，不一定要走訴訟一途，中工不認可雙北第三方公正單位歸責鑒定報告，尊重對方的意見表達，不過市府不認同。

李政安指出，已扣下2億多元工程款，假扣押需要提出擔保金，律師團評估建議假扣押不可行。

戴瑋姍質疑，不聲請假扣押，是否因為雙北「喬不攏」誰要負擔假扣押擔保金？據她估算，擔保金約要1.9億元到6.4億元，事涉全民權益，或許法院也會認為擔保金不用到總金額三分之一，市府應以台北表演藝術中心歷經承包商理倒閉為前車之鑑，當時台北市府以納稅錢4億元吞下，這次環狀線求償金額更高，不可不慎。

侯友宜、李政安回應，尊重法律判斷，中工資本額有300億元，且董事長不是沈慶京，償還不是問題，中工也是上市公司，受到金融監督管理委員會監管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法