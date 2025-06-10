投入20億改善高雄電網韌性 賴瑞隆：旗津變電所月底完工

台電說明2020年旗津事故起因於變電所裸露匯流排設備老化損壞，已於第一時間緊急搶修。（記者王榮祥攝）

2025/06/10 16:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆關切旗津停電及電網韌性，引述台電副總經理陳銘樹說法，指出旗津事故（2020年）起因於變電所裸露匯流排設備老化損壞，旗津變電所設備汰換與屋內化工程將於6月25日完成，屆時匯流排將全面室內化，能有效降低因異物或高溫影響造成的跳電風險，大幅提高供電穩定性。

賴瑞隆強調，2020年10月高雄發生多起停電事件，當時要求時任經濟部長王美花，提出檢討改進報告並懲處失職人員，並做成經濟委員會主決議，投入20億元經費推動電網擴充強化更新、變電所屋內化等工程，減少異物造成故障的機會，也將從單一設備增加一組可互相備援，讓高雄市的供電將更加穩定。

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陳銘樹說明，台電已實施高雄市變電所設施全面汰換，將變電所裸露匯流排設備改為室內氣封絕緣開關設備，提升居民用電安全與穩定，對產業民生、整體城市發展皆有助益，陸續完成6所設備汰換，包括梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖等，最後一所旗津變電所，也將於6月25日完工。

變電所設施汰換可加強系統轉供能力，加速布建饋線自動化，有效協助事故發生轉供和應變能力，未來台電也會持續緊盯供電改善，降低停電發生。

賴瑞隆要求台電加速各項設備汰換速度，並呼籲朝野共同支持台電，台電也會投入更多資源在電網基礎建設，強化供電基礎與轉供能力，確保高雄市民及產業界在極端氣候下的用電穩定與安全。

立委賴瑞隆關切台電近期停電及電網韌性，邀台電副總經理陳銘樹了解旗津電力整備情況。（賴瑞隆提供）

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