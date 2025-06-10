另類畢業考 台南安慶小學生發表海尾寮排水線專題研究

台南安慶小學生發表海尾排水線專題研究，宛如另類畢業考。（記者王姝琇攝）

2025/06/10 16:45

〔記者王姝琇／台南報導〕安南區安慶國小6年7班小學生參與實際踏查海尾寮排水線，沿著山海圳國家綠道探訪安南污水處理廠，觀察鹽水溪排水線環境生態，展開畢業前最後一個學期探索實作，今天舉辦「排水與生活交響」探索小論文發表會，有如另類的畢業考。

社大台江分校執行長吳茂成表示，學生們以步行方式與台江綠道志工進行安慶國小旁的海尾寮排水線環境踏查，以及沿著山海圳國家綠道內海之路，走讀安南區污水處理廠，實際了解台江家鄉河川治理的歷程，同時也進行社區居民訪問，將探索調查的資料，整理成壁報論文、手作模型，提出海尾寮溪環境治理方案，目前社大台江分校也正幫忙學生，能夠在畢業典禮前，為這群小學生編印這本畢業小論文，送給母校及台江家鄉的謝禮。

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指導老師蘇育陞表示，這學期他帶領孩子們以「海尾寮排水線探究」為主軸，實踐DFC學習法4階段－感受、想像、實踐、分享。在這段教學旅程中，身為教師有許多感動與收穫，也見證了孩子們在合作、思辨與行動層面上的真實成長，孩子在這樣的真實場域中學會觀察、提問，進而萌發對守護台江河川公共議題的關心。

安慶國小校長羅智韋指出，孩子們以「海尾寮溪探索地圖」為題，展開實地踏查、資料蒐集與圖像建構。這過程中，讓孩子們的學習走出教室、走進歷史現場。為什麼要研究台江？因為這裡不只是一塊土地，它是活著的文化地景。羅智韋說，我們在這裡帶孩子尋找那些被遺忘的小敘事，讓他們理解，歷史不只是課本裡的事件，而是祖先的選擇、土地的智慧，是從地方生長出來的生命紋理。

顏宸熙同學說，在這段歷程中，最有感的發現是海尾寮排水線在我們的關注下，逐漸改善，我們的努力是有用的；自己以前經過排水線時，可能不太注意垃圾，但現在會特別留意，甚至想主動撿起來、做好資源回收分類。

台南安慶小學生發表海尾排水線專題研究，宛如另類畢業考。（記者王姝琇攝）

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