新北議員質疑三重果菜市場都更案大轉彎 籲市府重啟公開說明會

民進黨新北市議員顏蔚慈今（10）日在議會市政總質詢中強烈質疑市府政策「180度大轉彎」，不僅缺乏溝通程序，更導致地方發展停滯、權益受損，並要求市府立即重啟公開說明會及公展程序，向三蘆市民交代清楚。（記者羅國嘉攝）

2025/06/10 16:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對三重果菜市場都市更新案歷經多年仍未見進展，民進黨新北市議員顏蔚慈今（10）日在議會市政總質詢中強烈質疑市府政策「180度大轉彎」，不僅缺乏溝通程序，更導致地方發展停滯、權益受損，並要求市府立即重啟公開說明會及公展程序，向三蘆市民交代清楚；市長侯友宜說，希望大家共同一致，把這些問題解決。

顏蔚慈指出，三重果菜市場前身為舊市公所於1976年收購地主土地後規劃興建的批發市場，後因土地產權複雜、公私交錯，加上地上物問題，導致地主多年來權益受損、土地無法利用。雖市府自2001年起積極推動土地變更與都更計畫，但因整合困難，至2015年由民間建商利百代主動申請都更計畫，並配合市府原先「現地改建」政策進行整合。

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然而，顏蔚慈說，政策在2020年出現重大變化，農業局於會議中明確指出不再以現地改建為原則，而是將批發市場遷至蘆洲銀河灣地區。利百代隨後提出陳情書，直言遭遇政策改變、地方未經溝通、開發量體改變等多重問題，顯示市府政策轉彎，此一變動牽動重大公共政策與居民權益，卻未見重新辦理公展或說明會，已違背民主程序原則。

顏蔚慈指出，批發市場搬遷後原址規劃以住宅用途為主，卻未補足原本規劃中的公益設施，公益性也受到質疑。她強調「搬遷後的交通問題、力行市場與漁會的安置問題都未獲解決，合理性與執行力令人憂心。」

城鄉發展局長黃國峰回應，市府今年2月已赴內政部與國土署說明，地方民眾陳情後雖曾暫緩，但後續若審議委員要求將辦理新一輪公展。後續審查將一併考量公共設施補足與規劃合理性。

顏蔚慈更表示，政策大轉彎市府要說明，市府要說明、要開誠布公，市民要釐清搬遷政策、解決既有問題、確保地方回饋，否則不只三重果菜市場陷泥淖，蘆洲銀河灣計畫也難以推進。

侯友宜說，理解議員關切，市府本意即為解決交通與果菜市場衝擊問題，並在報請中央審議前已有與地方溝通。侯強調，願意與地方持續協調、共同解決問題。

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