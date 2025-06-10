大甲文昌國小設公立幼兒園兩歲專班 尚餘3個名額

台中市議員施志昌聯會勘文昌國小會勘幼兒園兩歲專班工程狀況。（記者張軒哲攝）

2025/06/10 16:23

〔記者張軒哲／台中報導〕各級學校面臨少子化挑戰，中央與地方政府積極採取多項對策，其中「擴增公立學校附設幼兒園」成為重要推動方向。立委蔡其昌與市議員施志昌聯合爭取，成功為大甲的文昌國小取得145萬元經費，設立公立幼兒園兩歲專班，今天邀集相關單位會勘工程狀況，工程5月底開工，預計8月17日完工，目前已招收13名幼兒，尚餘3個名額，家長可報名申請。

現代雙薪家庭在兼顧工作與育兒間常感壓力沉重，尤其是幼兒階段的照顧需求更為繁重。施志昌說，設立兩歲專班，不僅能有效減輕家長與祖父母的負擔，還能讓孩子在發展關鍵期與同儕互動、提早適應團體生活，有助於社交與情緒發展。家長也能更早了解孩子在學習環境中的適應與成長情形，獲益良多。

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施志昌說，感謝蔡其昌積極爭取經費，獲得教育部國教署與台中市教育局的全力支持，文昌國小設立兩歲專班後，可進一步結合3到5歲幼兒園班級與未來小學部一到六年級，形成「一條龍」完整教育體系，為地方家庭提供更完善的教育資源。

文昌國小家長會會長張家綸說，家長對學校新設的兩歲專班深感期待與支持。文昌國小地處市中心，交通便利，專班的設立不僅回應政府鼓勵生育的政策，也讓家中有多位子女的家庭在接送安排上更加便利，大幅減輕家長在生活與工作的雙重壓力。

文昌國小校長許慶昌說，設班經費由國教署補助94萬2500元（約佔總經費65％），台中市教育局補助50萬7500元（約佔35％），總計145萬元。工程已於5月底開工，預計8月17日完工，目前已招收13位幼兒，尚餘3個名額。

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