眼睛為之一亮 送女兒畢業禮物竟然是罐頭塔

父母的愛在罐頭塔，裡面全是女兒最愛的紅茶。（民眾提供）

2025/06/10 15:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕許多父母為了給畢業的小孩有個難忘的紀念禮物傷腦筋，台東近來也出現了罐頭塔和花牌，畢業典禮充滿「福壽味」，且以送女兒為主，收禮物的人一開始尷尬不已，直到最後才能慢慢體會父母的用心，但其他家長和一般鄉民則是樂開花，「很好奇是哪家的孩子」、「看來自己小孩畢業只能請醒獅團或台東炸寒單拚了」。

台東縣池上鄉池上國中日前畢業典禮，張姓女學生收到來自父親張仲言的愛心禮物既尷尬又傻眼，張仲言說，為了女兒畢業禮物讓夫妻兩人傷腦筋，最後送出罐頭塔，裡面裝滿她愛喝的紅茶，果然引發全場關注，但女兒很尷尬，直說「不要拿」。

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但女學生提起當日狀況時，卻是表現得興奮得多，主動介紹罐頭塔內容。她說因一直受矚目才尷尬，也未曾見過這款畢業禮物，推測因自己家中接觸宮廟文化才送這種禮物。不僅當事人接觸宮廟文化知道罐頭塔原本使用場合，班上同學也清楚，因此都覺得十分有趣。

今天東海國中的畢業典禮則在校門口就能見到整排花牌，每個花牌各一字，祝賀郭姓女同學畢業快樂，而這樣的花牌有時候也與罐頭塔成對出現，婚喪喜慶常可見，但署名卻是一堆親戚如大伯公、二阿姨到三叔公、六嬸婆甚至還有「虎姑婆」。路過家長笑彎腰、連忙拍照並表示「這花牌該叫『女兒紅』就是要打響小孩知名度」。

校方表示，其實都是學生父母所為，顯然十分疼愛女兒，而送禮的父母與畢業女學生後續也是高興的在花牌前合影，明顯女兒生已「笑納」父母的愛心，加上家族陣容龐大，許多人都和女學生合照、十分歡樂，據家長所言，由於女學生國小畢業時遇上疫情，因此這次國中畢業加倍補償，畢竟女兒是家裡的小公主，不得輕忽。

有家長則表示，明年換自己小孩畢業，從這款「民間信仰送禮法」思路，下次如果要讓小孩知名度大增「可能要請醒獅團」。也有家長附合「台東人就該請炸寒單，但費用部分可能要把她的嫁妝賠進去」。先前家長送花牌、罐頭塔看得出是慶祝小孩畢業，但後者家長捉弄小孩意味濃厚。

十分醒眼的花牌，包含著父母的愛心 。（民眾提供）

虎姑婆和六嬸婆祝郭同學畢業快樂。（民眾提供）

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