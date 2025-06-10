租小房間+K書中心 「幹細胞重編程」專家溫明璇分享公費留考密笈

為鼓勵更多青年學子善用國家資源，一圓出國留學的夢想，教育部今（日）舉辦留學宣導記者會，邀請包括「幹細胞重編程領域」先驅專家溫明璇（左三）等人分享經驗。（記者林曉雲攝）

2025/06/10 16:36

〔記者林曉雲／台北報導〕為鼓勵更多青年學子善用國家資源，一圓出國留學的夢想，教育部今（日）舉辦留學宣導記者會，邀請過往公費留學的「幹細胞重編程領域」先驅專家、生技新創公司NUWA Therapeutics執行長溫明璇分享，她表示，當年只想考一次，所以她擬訂策略，租了小房間並到K書中心唸書，如願考上公費留學。

根據教育部統計，2019年逾4.1萬人出國留學，是近年高峰，但因Covid-19疫情而腰斬，2023年開始回升，每年約逾3萬名學生出國留學。

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教育部主秘林柏樵表示，台灣有良好的研究與學習環境，海外進修仍是實現夢想的重要途徑，他當年雖未能如願出國念書，但在取得學位後，仍先後赴德國與美國進行研究，獲益良多，教育部的責任是在年輕學子追夢的路上，給予陪伴與支持。

林柏樵說明，教育部公費留考制度，新增AI、半導體、資通訊技術與應用、次世代通訊等關鍵產業名額，預計今年6月底公告，目標300個名額；另有世界百大獎學金，提供頂尖學校進修機會；學海系列計畫包括學海飛颺、學海築夢、學海惜珠；並與歐盟合作碩士獎學金計畫，5年來已錄取逾1900名學生。

林柏樵也表示，教育部未來會持續強化與產業接軌的國際培育策略，期盼更多學生透過留學拓展視野，強化專業與跨文化能力，回國後成為產業與社會的重要力量。

溫明璇畢業於國立陽明大學（現為陽明交通大學），主修生命科學相關領域，公費赴英國劍橋大學攻讀博士，師從諾貝爾獎得主John Gurdon，拿到博士學位後，與劍橋團隊共同創辦生技新創公司NUWA Therapeutics，並擔任執行長，以幹細胞與AI整合技術為核心，致力於發展個人化醫療與再生醫學療法，推動研究成果產業化，是台灣學者在國際創新領域的重要代表之一。

溫明璇分享她準備公費留考的技巧，她說，當年只想考一次，因此擬定策略，特別租了一個小房間，天天去K書中心讀書，生活完全以準備考試為中心，因公費留考考申論題，她將原文書完整讀完，熟悉如細胞生物學及幹細胞學等學科核心內容，除了考古題之外，因幹細胞學算是比較新興的科學，她還會去念重要相關的學術論文，甚至背起來，考試的時候就會寫得比較快。

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