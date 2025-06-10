高雄新九如橋進度超前達31％ 預計明年6月完工通車

新九如橋連通鼓山、內惟與三民中都地區，正加緊趕工。（圖由高市府提供）

2025/06/10 15:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於愛河下游的九如橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，並於113年8月動工改建，目前實際進度達31%，持續超前，預計明年6月完工通車。

新九如橋連通鼓山、內惟與三民中都地區，高雄市副市長林欽榮今天（10日）下午視察工程進度，指示施工團隊要完善汛期防洪整備工作，確保工程順利，讓愛河新地標的九如橋新建工程，如期於115年6月完工通車。

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新九如橋改建工程總經費約4.7億元，由中央補助支持。橋長約70公尺、寬約30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點串接，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌。

新九如橋兩側規劃寬達5.6公尺的人行道，並設置左轉專用車道，橋梁設計實現道路平面化，無縫銜接兩側交通網絡，串聯周邊綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站。

林欽榮指出，在專業團隊努力下，施工進度持續超前，已完成施工構台、便橋搭設、51支預力樑施作、36支橋台全套管基樁、圍堰雙層鋼板樁及部分箱涵結構體等工項，目前實際進度約31%。工程團隊現正進行河西路及九如三路道路側溝、圍堰內開挖及水平支撐設置等作業，預計今年年9月完成橋墩結構體，隨後展開預力樑吊裝，橋梁雛形將逐步呈現於市民眼前，展現現代化橋梁的簡潔線條的建築美感。

因應施工需求橫跨愛河河道，工程採用便橋及雙圍堰鋼板樁，在明年6月完工通車前，往來中都與內惟地區的車輛與行人，暫以願景橋及中都橋作為替代動線，工區周邊重要路口均設有告示牌，並有警義交協助交通疏導。

新九如橋目前實際進度達31%，預計明年6月完工通車。（圖由高市府提供）

林欽榮（右）今天下午視察新九如橋進度。（記者葛祐豪翻攝）

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