台北市泳池水質抽驗2家不合格 開罰限期改善

台北市衛生局在戲水旺季前加強泳池水質抽驗，137家合格、2家不合格，合格率98.6％。（記者劉詠韻攝）

2025/06/10 16:19

〔記者劉詠韻／台北報導〕暑假將至，台北市衛生局在戲水旺季前加強泳池水質抽驗，今天公布結果，137家合格、2家不合格，合格率98.6％，較往年同期明顯提升。兩家不合格業者，衛生局將依法裁處2000元以上、1萬元以下罰鍰，要求限期改善，若複查仍不合格，將按次開罰至改善為止。

衛生局疾病管制科長張惠美說，台北市現有121家游泳業者，其中5家目前未營運，衛生局今年1到4月共抽驗139家次游泳池，其中137家次合格、2家次不合格，合格率為98.6％，明顯優於2024年與2023年同期的94.5％與89.8％。

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衛生局說，依據《台北市營業衛生管理自治條例規定》，游泳業者每月須自主送檢池水微生物，開放期間另應每月檢測酸鹼值與自由有效餘氯至少4次，夏季則須每2小時檢測1次，並公布檢測結果於場內明顯處，供民眾查閱。

衛生局說明，泳池水質標準包括，總菌落數須低於每毫升500 CFU、大腸桿菌群每100毫升中低於或等於1 CFU或1.1 MPN，自由有效餘氯維持在1.0至3.0 ppm，pH值則應介於6.5至8之間。

衛生局提醒，為打造優質安全的戲水環境，民眾游泳時應落實「3要5不」，一是入池前澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲；二是注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊；三則是游泳中若有不適要立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員；患有傳染性疾病、眼疾、皮膚病或飲酒者不得入池，寵物不入池，游泳池內外四周不得飲食或吸菸。

衛生局說，依據《台北市營業衛生管理自治條例規定》，游泳業者每月須自主送檢池水微生物。（記者劉詠韻攝）

衛生局提醒，為打造優質安全的戲水環境，民眾游泳時應落實「3要5不」，患有傳染性疾病、眼疾、皮膚病或飲酒者不得入池，寵物不入池，游泳池內外四周不得飲食或吸菸。（記者劉詠韻攝）

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