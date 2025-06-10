白沙屯拱天宮南側聯絡道路新建工程動土 2027完工分流人車潮

「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」今天動土。（公路局提供）

2025/06/10 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（10日）宣布，為改善苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮周邊長期交通壅塞問題，補助地方政府推動「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天上午舉行動土典禮，工程預計在2027年完工，能有效分流拱天宮周邊人潮和車流。

公路局說明，新建工程長1730公尺，寬12到14.6公尺，總經費達4.38億元，其中中央補助3.73億元，而地方配合款6578萬元，則由香火鼎盛的白沙屯拱天宮管理委員會全額捐助。過往每年白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，周邊道路人潮、車潮壅擠，以今年5月1日起為期10天9夜的徒步進香行程為例，公路局、台鐵公司、高鐵公司首度推出白沙屯媽祖進香疏運措施，服務超過29萬人次信眾。

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公路局推出「白沙屯拱天宮⇔高鐵苗栗站」及「北港朝天宮⇔台鐵嘉義站」兩條直達客運路線，彈性調度車輛，串聯鐵公路運輸。交通部也承諾，未來仍將持續推動疏運接駁，並協助推動周邊道路改善。公路局說明，這次補助的「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」向北銜苗86線，南接台1線並橫向銜接苗41線海濱聯絡道，工程內容涵蓋拱天宮南側聯絡道路的開闢與拓寬、排水系統改善、新建跨越鐵路橋梁含引道及人本交通安全等多項工程。

公路局說明，工程預計在2027年完工通車後，將能有效分流拱天宮周邊的人車潮，大幅提升交通安全與通行效率，並強化地區路網，促進觀光產業發展。交通部說明，今年支持苗栗縣交通建設，近三年已核定24項工程，總經費逾22.47億元；前瞻基礎建設提升道路品質計畫（106-114年）補助苗栗縣政府達17.41億元。

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