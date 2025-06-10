嘉縣同濟中學7/31退場 6教職員陪伴畢業生一起畢業

同濟中學日前舉行畢業典禮，校長高作屏（前排左五）等6名教職員期末將與學生、學校一起「畢業」。（同濟中學提供）

2025/06/10 14:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮私立同濟中學創校64年，近年不敵少子化，陷入財務困難，有學校董事變賣房產仍無法支應，透過校友捐款、校長高作屏等教職員未支薪，本月初舉行畢業典禮，15名最後一屆學生畢業，6名教職員也將在學期末退休、資遣，一起畢業。高作屏近日發表公開信，感謝在各界的支持、家人體諒下，「不負所托」，完成讓學生安心就學到最後的承諾，校友、家長湧入學校粉專留言「以同濟中學為榮！」

去年8月教育部接管改組董事會，然而因經費核銷程序問題，以及學校水電、租金等基礎設施財務缺口，雖有校友、熱心教育界人士的捐款墊付，高作屏等5名教師、1名校安人員約1年未支薪，然而為了遵守讓學生安心就學、陪伴照顧學生到最後承諾，堅守崗位，日前舉行末代畢業典禮，8名高三生、7名進修部高三生順利畢業，讓高作屏等教職員如釋重負。

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高作屏今受訪說，她與5名教職員依照教育部退場條例，除1名教師年資尚淺進行資遣，其他人將堅守崗位到學期末，辦理退休。校地為大林鎮公所所有，校產處理問題，將由教育部後續依照退場條例處置；之前教職員積欠逾2年多的薪資，教育部要教職員向前董事會索討。

高作屏日前在學校臉書粉專向校友、教職員發表公開信，引用清代學者彭端淑的〈為學一首示子姪〉，比喻她及教職員是窮和尚，用傻勁完成這項任務；感謝校友、善心人士捐助，以及家人們的支持與體諒，讓他們因為愛孩子、愛教育，完成這個不可能的任務。

高作屏表示，當抱持對一件事情最單純的熱愛與堅持，不論前方的路有多坎坷，仍會奮不顧身奔赴；同濟中學雖已停招、停辦，但她與「同濟人」約定，大家的善良、服務、付出已遍地成林，「您在哪裡同濟精神就在哪裡」，同濟中學將永流傳，以身為「同濟人」為榮、為傲。

同濟中學雖停招、停辦，教職員仍堅守崗位陪伴進修部學生完成學業。（同濟中學提供）

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