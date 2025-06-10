三重銀新未來城都計審查通過 議員籲市府兼顧公益、加速推動

民進黨籍議員顏蔚慈於議會總質詢時表示，後續市府應加速推動，並在開發過程中應落實公共性與公益性，真正回饋地方、造福市民。（記者羅國嘉攝）

2025/06/10 16:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應高齡化社會的來臨，新北市政府選定三重區碧華國中舊址，推動「銀新未來城」長照醫養園區計畫，今（10）日獲內政部都市計畫委員會審議通過。民進黨籍議員顏蔚慈於議會總質詢時表示，後續市府應加速推動，並在開發過程中落實公共性與公益性，真正回饋地方、造福市民；市長侯友宜回應，這個案子真的拖太久，5年前送過去，有2年沒有審，有沒有拖延就不說了，後續如何照顧長者，會全力做到位。

顏蔚慈指出，三重東區人口稠密，銀新未來城坐落於珍貴的市有土地上，不應僅是BOT給財團經營的長照中心，更應納入市民所需的綠地、停車場及公共設施。她強調，今日通過審查證明「沒有中央卡地方」，盼市府加速推動後續作業。

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侯友宜表示，這個案子2020年6月送到中央，今天通過大會審議，這個案子真的拖太久，整整5年來，有2年都沒有審，如果早點核定，現在說不定就已經蓋好了，但他強調，過去有沒有拖延就不說了，如何照顧長者，且公益設施都會做到位，讓長者未來有希望，這是他從新加坡學習回來的事情。

顏蔚慈詢問相關綠地比例？城鄉發展局長黃國峰說明，都市計畫中綠地比例設定為20％，加上開放空間與建蔽率留設，實際可使用空間將達45％。不過顏蔚慈提醒，應明確區分「真正地面綠地」與「屋頂綠化、退縮空間」等形式的差異，勿以數據掩蓋實質空間品質，強調市民真正期待的是可使用的綠意空間。

顏蔚慈表示，後續由衛生局負責的BOT案，市府必須捍衛市民權益，確保不是只追求商業利益，而是將公共利益、社福資源與綠地回饋真正落實於地，才能對得起這片珍貴市有地的開發初衷。

侯友宜說，案件都是秉持個精神，不可能只顧一方，這塊土地放很久，會盡速去做。

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