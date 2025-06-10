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    檢舉魔人要「失業」！彰市彰南路15路口改善 開車不再「扭來扭去」

    彰化市彰南路15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程全數完工，沿線煥然一新。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程全數完工，沿線煥然一新。（記者湯世名攝）

    2025/06/10 15:48

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路去年共有504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，被開單的民眾怒轟路口標線與左轉道設計不良，導致他們被迫違規，並轟「檢舉魔人」吃飽太閒，公路局彰化工務段針對15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程，在施工單位日以繼夜趕工下，提前在6月上旬完工，用路人直呼以後開車在彰南路終於不用再「扭來扭去」，這下檢舉魔人要「失業」了。

    之前有民眾在網路PO文指出，彰化市彰南路引人詬病的地方，就是沿線路口太多，且直行與左轉車輛共用一個車道，一旦車輛到了路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般相當危險，路口標線與左轉車道設計有瑕疵。

    公路局彰化工務段為優化彰南路道路安全，在沿線15處路口增設「偏心式左轉車道」來調整改善，重新規劃偏心車道及標線調整後，改善用路人的行車安全。15處路口分別是彰南路1段100巷、彰南路1段151巷、彰南路1段215巷、山中街、彰南路1段300巷、彰南路1段328巷、山中街81巷、彰南路2段46巷、三竹路、彰南路2段164巷、彰南路2段254巷、彰南路2段262巷、彰南路2段346巷、彰南路2段512巷、彰南路3段2巷。

    彰化工務段長廖志彬表示，這15處路口位於彰南路1段至3段之間，長約3公里，都施作偏心左轉車道及標線調整，原訂8月前完工，在他們日以繼夜趕工下，提前在6月上旬完工，沿線重鋪柏油與標線劃設，標誌、路燈等設置，整條道路煥然一新；至於11處行人庇護島，由於日前傳出多起車輛撞擊庇護島事件，因此他們在庇護島周邊放置三角錐，希望以明顯標示讓用路人避開庇護島。

    彰化市彰南路15處路口偏心左轉車道全部完工，車輛行進不再「扭來扭去」。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路15處路口偏心左轉車道全部完工，車輛行進不再「扭來扭去」。（記者湯世名攝）

    11處行人庇護島周圍放置三角錐示警，避免車輛撞擊。（記者湯世名攝）

    11處行人庇護島周圍放置三角錐示警，避免車輛撞擊。（記者湯世名攝）

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