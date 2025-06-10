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    「蝴蝶」還沒形成 菜價已悄悄起漲

    今天台北批發市場買氣熱絡。（資料照）

    今天台北批發市場買氣熱絡。（資料照）

    2025/06/10 15:29

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨熱帶低氣壓生成，並且可能會成為颱風「蝴蝶」，雖目前預測路徑不會經過台灣，但菜價已悄悄起漲，台北批發市場今（10日）蔬菜交易價每公斤平均31.1元，比上一個交易日28.4元上漲9.6%，農糧署表示，菜價略漲是受開市首日交易熱絡、加上預期心理等影響，全台蔬菜供應充裕。

    中央氣象署發布消息指出，原本在南海的熱帶擾動已發展為熱帶性低氣壓，預估24小時內會生成今年第1號颱風「蝴蝶」，未來路徑將朝海南島方向前進，雖然路徑不會經過台灣，但可能會從週四起帶來大雨，受天氣消息等影響，即使交易量比上個交易日增加13.2%，今天台北批發市場菜價仍比上個交易日漲近10%，比上週二每公斤平均交易價22元相比，更大漲41.7%，其中茄子、苦瓜、小白菜等蔬菜品項更大漲超過50%，小白菜今天交易價每公斤40.2元，更比上週二15.1元相比，大漲165.5%。

    農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，今天菜價比上週高主要是受今天是本週開市第1天，許多承銷人因庫存量較少，因此買氣熱絡，加上氣象署發布熱帶性低氣壓消息，部分承銷人會評估可能後續大雨等影響，預先購買要放進倉儲的數量。

    傅立忠進一步指出，目前國內蔬菜產量非常穩定，但現在已經進入夏季汛期，如果連日大雨，就可能影響短期葉菜類的產量，因此農糧署持續推廣溫室栽種，目前國內溫室栽種的蔬菜面積約1萬多公頃，占總體蔬菜栽種面積約5%到10%，溫室栽種的蔬菜因品質穩定，通常都是契作供應為主，供應超市、賣場、團膳、餐廳等。

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