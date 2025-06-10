竹市新增香山區YouBike3站點 總站點達108站1655輛

新竹市府宣佈今天起新增香山區YouBike3站點，目前總站點達108站共1655輛。（記者洪美秀攝）

2025/06/10 14:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天宣佈新增啟用香山區YouBike3個站點，包括香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園。代理市長邱臣遠表示，竹市YouBike共105站，香山區原有16站，今天新增3站點後，竹市總站數達108站及1655輛公共自行車，將逐步以「點、線、面」方式串聯觀光景點，邀市民及遊客來體驗竹市山海湖等觀光景點。

邱臣遠說，竹市YouBike共105站，其中香山區原有16站，今天新增3站後，竹市總數達108站，將搭配現有1655輛公共自行車，逐步以「點、線、面」方式串聯各大觀光景點。他也推薦可借YouBike騎遍「山湖海」行程，山是十八尖山、湖是青草湖、海則是17公里海岸線，邀旅客來竹市體驗環保、低碳的城市自然魅力與生活節奏。

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交通處表示，新增的3座站點包括鹽水圖書館站，是香山市民日常前往的公共場所，具文化休閒功能與觀光價值；浸水公園站位住宅林立的浸水街周邊，公園的籃球場與多項遊憩設施，是鄰近居民休憩、交流的重要場所，頂福公園站則位於鐵路以東的密集住宅區，服務範圍涵蓋眾多社區，可補強區域交通接駁需求。

交通處補充，香山區擁有多元觀光資源，鄰近有南港賞鳥區、豎琴橋、那魯灣文化聚落、海山漁港、香山天后宮，以及香山濕地賞蟹步道等景點。期透過YouBike公共自行車系統，將散落的觀光據點完整串聯，讓旅客能以輕鬆、環保方式探索香山之美。可搭火車抵達香山車站後借車出發，或從市區一路騎行到香山，暢遊各大景點，體驗低碳、慢活旅程。

新竹市府宣佈今天起新增香山區YouBike3站點，目前總站點達108站共1655輛。（記者洪美秀攝）

新竹市府宣佈今天起新增香山區YouBike3站點，目前總站點達108站共1655輛。（記者洪美秀攝）

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