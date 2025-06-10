屏縣府3.1億價購永達校地 周春米：打造高科技人才培育示範基地

屏東縣議員方一祥（右）今天質詢永達校地後續利用議題，屏東縣長周春米（左）說明規畫方向。（記者羅欣貞攝）

2025/06/10 15:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台積電領軍供應鏈將進駐屏東科學園區，而停招逾10年的屏東縣私立永達技術學院，校地閒置已久，屏東縣政府預計以3.1億元分期價購承接，屏東縣議員方一祥今天（10日）在議會總質詢時建議縣府「將永達校地併入屏東大學成立資電理工學院，成為屏東科學園區人才搖籃」；縣長周春米答詢指出，永達校地不會只限於某個大學的一個學院，縣府會透過都市計畫檢討，讓它發揮更大效益，打造一個完善高科技等產業人才培育跟實踐的示範基地。

創立於1967年私立永達技術學院以工專起家，全盛時期學生數逼近萬人，但在少子女化衝擊下，學生數持續下降面臨招生危機，2014年2月改善計未獲教育部通過，103學年度停招。2023年至2024年行政院召開3次跨部會會議，希望由地方政府辦理停辦校園整體活化作業，屏縣府考量麟洛地區的社會公益、區域整體發展以及維護校地周邊環境和治安，將予價購承接，3.1億元預計分4到5年執行。

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在承接永達校地後如何利用各界闗心，縣議員方一祥今天在總質詢時指出，屏縣5所大學都沒有科技產業所需的完整的資電理工學院，盼縣府將永達校地購置後併入屏東大學成立資電理工學院。

周春米答詢表示，關於永達校地後續利用縣府已於去年啟動評估與討論，永達校地近8公頃，裡面有很多建築物跟地上物，尤其建築物長久沒有利用或有使用年限，因此縣府做了一個全盤的清點，委託專業顧問公司進行的可行性評估，目前已經到了期末階段， 期間包括城鄉處等，也都找了屏東大學、屏東科技大學討論相關想法及需求，目前還在做最後的可行性評估。

周春米表示，目前比較明確的規畫，在承接土地之後一到三年的短期目標，會在現行土地使用管制規範下，活化既有空間、進行修繕、教育資源的整合，中長期四年到十五年，要針對全部校地範圍辦理都市計畫的檢討，如同議員期待的，永達校區也許可以成為屏東大學或者相關大學將來成立學院的需求，但它其實有更大的任務 。

周春米指出，縣府要賦予這塊校地最重要的任務就是怎麼樣迎來國科會大南方新矽谷推動方案，並結合屏東科學園區、周邊產業的發展，打造一個完善人才的培育跟實踐的示範基地，所以它不會只限於某個大學的一個學院，縣府的責任要讓它發揮更大的效益，除了是教育人才，除了是為高科技產業、其他相關產業的準備，也包括該地區的都市計畫，希望透過大區塊的重新改造，讓這個地方更現代、更進步。

閒置已久的永達技術學院校地。（記者羅欣貞攝）

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