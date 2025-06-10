颱風季將至 陳世凱：中國鈺洲輪8月底完成移除

擱淺在野柳地質公園旁的中國鈺洲啟航輪已開始拆解貨輪上橋式起重機設備。（記者盧賢秀攝）

2025/06/10 15:33

〔記者盧賢秀／新北報導〕中國籍鈺洲啟航輪擱淺在新北市野柳海岸已經7個多月，油料都已經抽光，歷經颱風與東北季風侵襲，目前正拆解貨輪上的橋式起重機，交通部長陳世凱今天勘查鈺洲輪的拆解與防颱工作，預計在8月底完成移除的工程。

最近進入颱風季，可能有颱風生成，陳世凱今天與航港局長葉協隆等人前往野柳地質公園，勘查鈺洲輪的拆除與防颱工作。

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葉協隆指出，橋式起重機原來就有基座的支柱，颱風來襲時會加強焊接支撐，維持橋式起重機的穩固，必要時也會加強船體錨定，確保颱風期間的安全，目前進度預計在8月底能夠移除完成。

陳世凱表示，野柳地質公園是國家重要地質公園，當初很擔心油污會污染到我們的海洋，感謝航港局人員努力，抽油進度順利，沒有污染海洋，海水還是這麼清澈。他也要求航港局在颱風來襲時，注意所有機具穩固和人員安全。

陳世凱指出，船體移除的工作並不容易，除了船體之外，船上還有3座很大的橋式起重機，已陸續在拆除中，已移除了大概300噸起重機的設備，他希望如期在8月底前完成所有移除工程。

中國籍鈺洲啟航輪是去年10月29日從基隆港出港避颱風，載有3部橋式起重機，因負載過重動力不足，在野柳外海下錨，船上17名船員經海巡隊救援上岸，船體經強風大浪侵襲，去年10月31日擱淺在野柳公園前100公尺海岸，船上有200多噸的油料，一度擔心油料外洩會造成海洋生態浩劫。

擱淺在野柳地質公園旁的中國鈺洲啟航輪已開始拆解貨輪上橋式起重機設備。（記者盧賢秀攝）

擱淺在野柳地質公園旁的中國鈺洲啟航輪已開始拆解貨輪上橋式起重機設備。（記者盧賢秀攝）

交通部長陳世凱視察擱淺野柳地質公園旁鈺洲啟航輪拆除及除防颱工作。（記者盧賢秀攝）

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