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    女客買麵食備袋子「搬空3罐醬料」！ 老闆調監視器氣炸

    老闆回顧監視畫面時才發現，女顧客直接「清空」2瓶新鮮檸檬汁與1罐檸檬辣椒。（圖擷取自臉書「忠貞大小事」）

    老闆回顧監視畫面時才發現，女顧客直接「清空」2瓶新鮮檸檬汁與1罐檸檬辣椒。（圖擷取自臉書「忠貞大小事」）

    2025/06/10 15:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園平鎮1名女顧客日前至某雲南特色小吃店購買2碗麵食，卻在結帳後自備袋子「順手」打包店內提供的醬料，一次將3罐醬料「裝好裝滿」，直接帶回家。老闆事後調閱監視器發現，在臉書發文曝光此事，引發議論。

    老闆日前在臉書社團「忠貞大小事」發文曝光此事，表示該名女顧客買了2碗「牛趴烀粑粑絲 」共280元，並順手用自備袋子打包醬料。而根據了解，該麵店為顧客準備新鮮檸檬汁與檸檬辣椒供現場搭配調味。事後老闆回顧監視畫面時才發現，女顧客直接「清空」2瓶新鮮檸檬汁與1罐檸檬辣椒，憤而在社群平台發文表示：「我不會罵人但是真的很氣。」

    貼文一出，引來網友討論，紛紛留言表示：「奇葩」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「真的蠻扯的，還真敢」、「好沒公德心，改成把醬料只放在櫃檯旁，讓大家酌量使用吧！他的方便造成大家的不便，開店真的會什麼人都看得到，加油」、「好沒水準，別人也要吃耶」。

    老闆回顧監視畫面時才發現，女顧客直接「清空」2瓶新鮮檸檬汁與1罐檸檬辣椒。（擷取自臉書「忠貞大小事」）

    老闆回顧監視畫面時才發現，女顧客直接「清空」2瓶新鮮檸檬汁與1罐檸檬辣椒。（擷取自臉書「忠貞大小事」）

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